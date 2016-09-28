Вечером 28 сентября на синей ветке метро пассажиры вновь испытывали неудобства. Напомним, что утром из-за сломанных дверей в вагоне на "Чёрной речке" поезда следовали с увеличенным интервалом, а вечером на станции "Московская" закрыли один из выходов.

- Закрыт вход и выход на станции метро "Московская" в сторону аэропорта, - сообщили очевидцы в соцсети около пяти часов вечера в среду.

На фото видно, что в районе эскалаторов была натянута оградительная лента. Ограничение было снято спустя полчаса.

- Станция работает в штатном режиме, вход на "Московскую" открыт, - рассказали Metro в 18.00 в информационно-справочном центре петербургской подземки.

По предварительным данным, выход закрывали из-за бесхозного предмета. Сама станция при этом продолжала работать, на движении поездов это не отразилось, пассажиры могли воспользоваться другим выходом в сторону Ленинского проспекта.