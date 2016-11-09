Поздравления Дональду Трампу с победой на выборах президента США и пожелания пишут в соцсетях известные россияне. Отметились не только политики, но даже звезды шоу-бизнеса.

Одним из первых о победе Трампа заявил Владимир Жириновский. Он написал в своем блоге в Twitter, что давно знаком с миллиардером.

"Поздравляю Трампа с избранием Президентом США! Русские граждане приветствуют этот успех! Мы давно с ним знакомы. Congratulations, Donald!", - написал Жириновский в Twitter.

"The winner takes it all! Поздравляю с заслуженной победой! Congratulations, mr. President", - написал в своем блоге Филипп Киркоров и выложил совместное с Трампом фото.

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с победой

Заявил о своем личном знакомстве с Дональдом Трампом даже известный российский юморист Владимир Винокур. Он опубликовал в Instagram фотоколлаж из двух снимков, на которых артист изображён с Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, подписав публикацию : " Мы победили! Ура!". Позже в интервью Винокур отметил, что сделал фото с Трампом 9 ноября 2013 года в Crocus City Hall на "Мисс Вселенная".

Выложил в соцсети совместное фото с Трампом и экс-боксер, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев. Подписал он его просто: "Воспоминания нахлынули!"

Отличился среди поздравительных постов в соцсетях Минкульт. В Instagram ведомства выложили фрагмент мультфильма про Винни-Пуха, подписав его "Трамп! Парам-парам-парам... Отличный выбор!"

Многие российские политики, чиновники и общественные деятели высказываются по поводу избрания Дональда Трампа президентом США. Так, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев заявил, что Россия готова восстанавливать отношения с США, в том числе в сфере экономики и торговли.

Алексей Кудрин, заявил, что победу Дональда Трампа на выборах можно назвать продолжением Brexit.

Журналист Алексей Пушков отметил, что "Битва не закончена: правящая элита США попытается превратить Трампа в политическую копию Клинтон. Но не получится: у них слишком разные прически".