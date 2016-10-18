Избирателей в США совершенно не волнует «русский вопрос». В преддверии выборов президента они логично интересуются внутренними проблемами страны – экономикой, зарплатами, доступностью образования. Такое мнение ещё в конце сентября высказывало большинство американских политологов и журналистов.

– Конечно, людям кажется странным, что республиканец Дональд Трамп анонсирует признание Крыма и допускает хвалебные высказывания в адрес России, – говорил Metro Джесси Айзингер, автор журналистских расследований в независимом издании ProPublica. – Но Россия уж точно не в числе основных факторов.

С тех пор ситуация радикальным образом поменялась. Американские политики столь часто стали говорить о русских хакерах, вторгающихся в США, и попытке России повлиять на итоги выборов, что даже президент Владимир Путин оценил эту риторику как попытку отвлечь избирателей от внутренних проблем, создать образ врага.

Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, согласен с этой точкой зрения.

– «Российский вопрос» – это своеобразная спецоперация американских элит, – говорит он Metro. – Долгие годы в США придерживались точки зрения, что сфера интересов страны – весь мир. То есть Вашингтон отвечает за всю планету. Теперь мы видим, что за океаном происходит перелом в сознании граждан. Выросла популярность изоляционизма. Люди хотят, чтобы страна сосредоточилась на внутренних делах. Максимум интересуются Мексикой из-за наплыва мигрантов и Китаем – по экономическим причинам. Кстати, Трамп высказывается в том ключе, что ресурсов на поддержание однополярного мира у Соединённых Штатов уже нет.

За счёт поиска внешнего врага, продолжает Салин, элиты хотят мобилизовать население.

– Все эти истории с хакерами выглядят несерьёзно, – отмечает политолог. – У России и на 5% нет таких технических возможностей, которые фигурируют в высказываниях и сводках за океаном.

Виктория Журавлёва, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, считает, что Россия в предвыборной гонке в США не важна сама по себе.

– Несмотря на то, что люди за океаном действительно фокусируются на внутренних проблемах, на любых выборах в Америке всегда существует внешнеполитический элемент, – рассказывает она. – Это самая острая тема, как считается, вызов национальной безопасности. А так как сейчас отношения между США и Россией находятся в кризисе, Москву и выбрали на роль внешнего врага. Он нужен для того, чтобы заострить экономическую и социальную повестку дня внутри страны.