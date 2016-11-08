Выборы в США стартовали

8 ноября в США пройдут выборы президента страны. Согласно последнему опросу NBC News, на финишной прямой Хиллари Клинтон обгоняет Дональда Трампа на 6 процентов.

По данным RealClearPolitics, Клинтон твёрдо намерены поддержать округ Колумбия, штаты Калифорния, Гавайи, Вермонт, Нью-Йорк, Мэриленд, Массачусетс.

У Трампа наиболее крепкая поддержка в штатах Луизиана, Алабама, Миссисипи, Кентукки, Оклахома, Арканзас и Айдахо.

Согласно избирательной системе США, у каждого штата ограниченное количество выборщиков, которые и будут представителями мнения большинства жителей каждого региона.

По данным RealClearPolitics, за Клинтон будут голосовать 203 представителя, за Трампа – 164.

Тем не менее, так как для победы кандидату требуются голоса 270 выборщиков из 538, у Трампа ещё есть некоторые шансы на победу. По данным статистики, 171 голос выборщиков колеблющихся штатов может отойти как демократам, так и республиканцам.

– Я считаю, что у Трампа всё-таки хорошие шансы на победу, – считает политолог Андрей Манойло. – Никто не знает, как в последний момент проголосуют выборщики, потому что они имеют тенденцию заявлять одно, а голосовать в итоге по-другому. Расклад ещё может поменяться.

Тем не менее, по словам Геворга Мирзаяна, доцента департамента политологии Финансового университета, даже в этом случае расклад голосов вряд ли изменится.

– Да, бывало, что выборщики голосовали не так, как должны были. Но эти случаи единичны и никак не повлияли на итоги выборов.

Эксперт также подчёркивает, что у Дональда Трампа всё ещё есть шансы на победу.

– В пользу Трампа может сыграть явка. На выборах побеждает не тот, у кого рейтинг по опросам выше, а тот, кто приводит своих избирателей на участки. Например, один из основных сегментов поддержки Хиллари – темнокожее население, они не хотят идти голосовать. По сравнению с прошлыми выборами число «чёрных» избирателей сократилось на 15%.

Напомним, что первые избирательные участки откроются в США 8 ноября в 13:00 по Москве. Американцы будут выбирать из 4 кандидатов: Хиллари Клинтон (демократы), Дональд Трамп (республиканцы), Джилл Стайн (Зелёная партия) и Гэри Джонсон (Либертарианская партия).

Читайте также: Животные предсказали итоги выборов президента США-2016

Читайте также: Выборы в США-2016: В стране побит рекорд участия избирателей в досрочном голосовании

Читайте также: Игроки стали активно ставить на победу Трампа в президентских выборах в США

Читайте также: Трамп впервые обогнал Клинтон по результатам опроса

Читайте также: Эксперт: Клинтон считала, что для неё правила неписаны, это и не нравится американцам