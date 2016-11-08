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 Опубликовано : Сегодня 10:24

Выборы в США стартовали

  • Данила Белов

Накануне выборов в США Metro оценивает расклад сил

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8 ноября в США пройдут выборы президента страны. Согласно последнему опросу NBC News, на финишной прямой Хиллари Клинтон обгоняет Дональда Трампа на 6 процентов. 

По данным RealClearPolitics, Клинтон твёрдо намерены поддержать округ Колумбия, штаты Калифорния, Гавайи, Вермонт, Нью-Йорк, Мэриленд, Массачусетс.  

У Трампа наиболее крепкая поддержка в штатах Луизиана, Алабама, Миссисипи, Кентукки, Оклахома, Арканзас и Айдахо. 

Согласно избирательной системе США, у каждого штата ограниченное количество выборщиков, которые и будут представителями мнения большинства жителей каждого региона.

По данным RealClearPolitics, за Клинтон будут голосовать 203 представителя, за Трампа – 164. 

Тем не менее, так как для победы кандидату требуются голоса 270 выборщиков из 538, у Трампа ещё есть некоторые шансы на победу. По данным статистики, 171 голос выборщиков колеблющихся штатов может отойти как демократам, так и республиканцам. 

– Я считаю, что у Трампа всё-таки хорошие шансы на победу, – считает политолог Андрей Манойло. – Никто не знает, как в последний момент проголосуют выборщики, потому что они имеют тенденцию заявлять одно, а голосовать в итоге по-другому. Расклад ещё может поменяться. 

Тем не менее, по словам Геворга Мирзаяна, доцента департамента политологии Финансового университета, даже в этом случае расклад голосов вряд ли изменится. 

– Да, бывало, что выборщики голосовали не так, как должны были. Но эти случаи единичны и никак не повлияли на итоги выборов. 

Эксперт также подчёркивает, что у Дональда Трампа всё ещё есть шансы на победу.

– В пользу Трампа может сыграть явка. На выборах побеждает не тот, у кого рейтинг по опросам выше, а тот, кто приводит своих избирателей на участки. Например, один из основных сегментов поддержки Хиллари – темнокожее население, они не хотят идти голосовать. По сравнению с прошлыми выборами число «чёрных» избирателей сократилось на 15%. 

Напомним, что первые избирательные участки откроются в США 8 ноября в 13:00 по Москве. Американцы будут выбирать из 4 кандидатов: Хиллари Клинтон (демократы), Дональд Трамп (республиканцы), Джилл Стайн (Зелёная партия) и Гэри Джонсон (Либертарианская партия).

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Цитата

Доцент департамента политологии Финансового университета  Геворг Мирзаян

«Задача выборщика – не выбирать, а просто прийти и отдать голос за свой штат».

 

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