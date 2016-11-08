Не все пользователи соцсетей признаются, чьё же имя они выбрали в бюллетене, но это не мешает им делиться впечатлениями.

«Сегодня покажет, что нас ждёт – война с Россией или война гражданская», – пишет

@toga_praetexta .

«Хиллари окончила кампанию в окружении Гаги и Спрингстина. Трамп – в окружении семьи. Вот она, разница», – аргументирует свой выбор @DVATW.

Но и демократы не сбавляют оборотов. « Хочу, чтобы дочь видела, что я борюсь за то, во что верю», – высказалась после выборов очевидная сторонница Хиллари @ NancyLeeGrahn.

Что мы знаем о выборах на данный момент:

• Основная борьба за избирателей развернулась в штатах Аризона, Флорида, Невада, Небраска, Нью-Гэмпшир и Северная Каролина.

• Хиллари Клинтон и Дональд Трамп проголосовали на избирательных участках Нью-Йорка.

• По данным Gallup, оба кандидата подошли к дню выборов с чрезвычайно негативными рейтингами. Отрицательно к Трампу относятся 42%, к Клинтон – 39%.

• Тем временем нынешний президент Барак Обама играл в баскетбол с друзьями – традиция, которой Обама не изменял два срока подряд.

• Первыми президента выбирали в городке Диксвилл-Нотч (штат Нью-Гэмпшир). Уже известно, что победителем там стала Хиллари Клинтон.

• Во Флориде сторонники Трампа напугали избирателей автопробегом под флагами конфедерации.

• В Нью-Йорке на одном из участков активистки Femen попытались устроить пикет, появившись полностью обнажёнными.