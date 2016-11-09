Лидер французской партии Национальный фронт Марин Ле Пен поздравила Дональда Трампа с победой на выборах президента США.

Стоит заметить, что официальные итоги голосования ещё не подведены. Однако, по предварительной информации, Трамп станет новым президентом США с вероятностью 95%.

– Поздравляю нового президента США Дональда Трампа и весь свободный американский народ! — написала она в своём микроблоге в Twitter.

Напомним, что несколько часов назад в США закрылись последние избирательные участки. В настоящий момент ведётся подсчёт голосов.

По информации сайта The New York Times, кандидат от республиканцев Дональд Трамп значительно опережает Хиллари Клинтон: его поддерживают 264 выборщика, а её — 215. Для победы новому президенту США необходимо 270 голосов.

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