Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон публично признала свое поражение на выборах.

Клинтон выступила перед сторонниками и журналистами в отеле "Нью-Йоркер" в центре Манхэттена, сообщает ТАСС.

Собравшиеся встретили Клинтон аплодисментами. Экс-госсекретарь США поблагодарила их за поддержку.

- Прошлой ночью я поздравила Дональда Трампа и предложила ему сотрудничать в интересах нашей страны, - заявила Клинтон, выразив сожаление, что ее команда не смогла выиграть.

Клинтон выразила надежду на то, что Дональд Трамп успешно справится с обязанностями президента США.

- Мы должны быть открытыми по отношению к нему и дать ему шанс управлять, - отметила Хиллари Клинтон.

Речь Клинтон в отеле "Нью-Йоркер" стало первой после поражения в президентской гонке.