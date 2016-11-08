Сегодня в США пройдут выборы президента и весь мир задался вопрос "Кто победит – Трамп или Клинтон?". 43 млн граждан Соединённых Штатов уже ответили для себя на этот вопрос: они воспользовались правом досрочного голосования. Такое количество досрочно проголосовавших стало рекордным за всю историю страны, передает Associated Press.

По оценкам AP, после более тщательных подсчётов (миллионы бюллетеней до сих пор продолжают поступать в избирательные комиссии) количество досрочно проголосовавших может даже превысить 50 миллионов. В таком случае будет получаться, что в выборах президента в США-2016 уже приняло участие почти 40 процентов всех избирателей.

Также агентство провело аналитику и дало свой прогноз по поводу того, кто побеждает – Трамп или Клинтон. Дело в том, что наблюдателями был отмечен резкий рост явки граждан латиноамериканского происхождения, что может быть хорошей новостью для кандидата от демократов Хиллари Клинтон, которая опирается на меньшинства, в то время как Дональд Трамп надеется больше на голоса белых американцев. При этом надо отметить, что последние цифры показывают снижение активности чернокожих в Северной Каролине — их интерес к выборам меньше, чем в 2008 и 2012 годах, когда победил действующий президент Барак Обама.

Отметим, что предыдущий рекорд по количеству проголосовавших досрочно принадлежит выборам 2012 года. Тогда участие в предварительном голосовании приняли 46 млн человек.

Напомним, что сегодня проходят выборы президента в США. Избирателям предстоит выбрать между кандидатом от Республиканской партии Дональдом Трампом и кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Также в этот день американцам предстоит переизбрать всех 435 членов Палаты представителей и 34 из 100 сенаторов Конгресса, губернаторов в 12 штатах и двух территориях (Пуэрто-Рико и Американское Самоа) и мэров в 15 крупных городах.

Кто побеждает Трамп или Клинтон: Рейтинг на сегодня

Согласно последним опросам, Хиллари Клинтон лидирует на выборах в США. Разные СМИ указывают, что она опережает Дональда Трампа примерно на 3-5 процентов.

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