Выборы президента США-2016 завершились и теперь настал следующий шаг в формировании команды Белого дома на следующие несколько лет. Как сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, соратники президента Соединённых Штатов Дональда Трампа уже приступили к отбору людей, которые займут ключевые должности в его администрации.

Стоит сразу отметить, что в списке также фигурируют бывшие соперники Трампа по президентской гонке. Так, например, на пост министра здравоохранения и социальных служб США претендует выбывший на этапе праймериз врач-республиканец Бен Карсон. На это место также рассматривают губернатора штата Луизиана Бобби Джиндл.

За должность генерального прокурора, министра юстиции США также борются два человека. Среди кандидатов на эту должность: губернатор Нью-Джерси и советник Трампа Крис Кристи. Ему конкуренцию составляет губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

В "ядро администрации" нового президента также могут попасть бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани и экс-спикер Палаты представителей США Ньют Гингрич. При этом издание не обладает информацией о том, какие именно должности они могут занять.

Выборы президента США-2016:

Напомним, что Дональд Трамп выиграл выборы президента США-2016, обеспечив большинство голосов выборщиков. Благодаря подобной системе голосования, он смог обойти свою конкурентку Хиллари Клинтон, хотя та смогла заручиться большинством голосов избирателей.



Читайте также: Предсказавший победу Трампа медведь стал прорицателем Красноярского зоопарка

Читайте также: В Петербурге появилось двусмысленное граффити с Мадонной и Трампом

Читайте также: Чем владеет Трамп: от водки до небоскребов