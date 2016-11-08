Выборы президента в США-2016 набирают обороты, на всеобщем народном голосовании уже отмечаются политики, деятели культуры, искусства и шоу-бизнеса. Посетила выборы в США и одна из главных претенденток на победу – демократ Хиллари Клинтон.

Как сообщает CNN, Клинтон прибыла на избирательный участок в Нью-Йорке вместе со своим мужем, экс-президентом Биллом Клинтоном.

Хиллари проголосовала, а затем пообщалась с избирателями, которые были очень рады сделать с ней совместное фото. Возможное президентство Клинтон считает "большой ответственностью" и обещает "сделать всё ради благополучия Америки".