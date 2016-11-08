Выборы президента в США-2016 набирают обороты, на всеобщем народном голосовании уже отмечаются политики, деятели культуры, искусства и шоу-бизнеса. Посетила выборы в США и одна из главных претенденток на победу – демократ Хиллари Клинтон.
Как сообщает CNN, Клинтон прибыла на избирательный участок в Нью-Йорке вместе со своим мужем, экс-президентом Биллом Клинтоном.
Хиллари проголосовала, а затем пообщалась с избирателями, которые были очень рады сделать с ней совместное фото. Возможное президентство Клинтон считает "большой ответственностью" и обещает "сделать всё ради благополучия Америки".
Напомним, на вопрос "кто победит на выборах США 2016" пока нет чёткого ответа, во всём мире следят за выборами в режиме онлайн. Главный соперник Клинтон - кандидат от республиканской партии, бизнесмен Дональд Трамп.
По последним опросам выборы в Америке 2016 выигрывает Хиллари Клинтон, опережая Трампа на четыре процентных пункта.
Отметим, что выборы в США проходят по так называемой двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Затем победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.
Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года. Инаугурация нового президента пройдет 20 января.