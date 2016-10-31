Итоги выборов в Молдавии-2016 оказались неожиданными для Запада: в первом туре голосования уверенную победу одержал Лидер Социалистической партии Молдавии Игорь Додон, сообщает "Российская газета". Для окончательного триумфа ему не хватило совсем немного, после обработки 99% бюллетеней он получил поддержку 48,5% избирателей, в то время как его ближайший соперник Майя Санду, 38,2%.

Второй раунд боя за президентское кресло состоится 13 ноября. В нём два кандидата схлестнутся уже один на один и это может повлиять на конечные итоги выборов в Молдавии-2016, ведь голоса других претендовавших на пост теперь распределятся между двумя основными конкурентами.

Лидер Социалистической партии Молдавии Игорь Додон считается пророссийским кандидатом. Он много раз высказывался против соглашения об ассоциации с Европой, и не скрывает, что хочет присоединиться к Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС). В тоже время Майя Санду, бывший сотрудник Всемирного банка, тяготеет к Западу и, в частности, к Вашингтону. Вместе с другими европейскими лидерами она не единожды подвергала Россию критике.

Стоит отметить, что выборы в Молдавии-2016 пока складываются в пользу Додона. Помимо основных кандидатов, в голосовании участвовали ещё несколько человек, большинство из которых занимают прозападную позицию. При этом третье место с результатом в 6% занял всё-таки ещё один пророссийский политик от "Нашей партии" Дмитрий Чубашенко.

Напомним, что для победы в первом туре кандидату в президенты Молдавии необходимо было набрать 50% плюс один голос.