Президентские выборы в США принесли неожиданный результат – победу одержал лидер Республиканской партии Дональд Трамп. Нынешний президент США Барак Обама пригласил своего будущего сменщика в Белый дом.

Выборы президента США-2016

Соперница Дональда Трампа, Хиллари Клинтон, потерпела поражение, но нашла в себе силы поздравить победителя. Как сообщает AP, президент Барак Обама также поздравил Дональда Трампа в связи с его победой на выборах.

Менеджер Трампа Келлейн Конвей заявила, что Обама позвонил Трампу в среду, пока республиканец общался со своими поклонниками в Нью-Йорке. Немного погодя Трамп сам перезвонил Обаме.

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По словам Келлейн, между нынешним и будущим президентом "состоялся очень приятный разговор". Скорее всего, встреча Обамы и Трампа пройдёт в четверг в Белом доме. Для этого Обама готов внести некоторые изменения в свой график.

Америка, выборы президента

Ранее Дональд Трамп получил поздравление от президента России Владимира Путина.

"Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Дональду Трампу по случаю победы на выборах Президента Соединённых Штатов Америки", – говорится в официальном сообщении пресс-службы Кремля.

Отмечается, что в телеграмме Путин выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния, а также по решению актуальных вопросов международной повестки дня и поиску эффективных ответов на вызовы глобальной безопасности. Президент России также пожелал своему новому коллеге успехов в столь ответственной деятельности во главе государства.

Дональд Трамп – президент США

Кроме того, Дональда Трампа поздравила и премьер-министр Великобритании Тереза Мей. Она напомнила, что между США и Великобританией установились "особенные отношения" и в будущем она желает, чтобы отношения эти развивались – в торговле, безопасности и обороне.