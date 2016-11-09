Уже 8 утра, а значит полночь в Нью-Йорке. Там завершились голосования в последнем штате (Аляска). Подсчёты завершаются.

Корреспондент Metro передаёт из резиденции американского посла США в Москве: "Трамп набрал 238 голосов выборщиков, а Клинтон – 209. Теперь ждём, когда кто-то наберёт 270".

На данный момент Трамп по прогнозам побеждает в 25 штатах – Индиана, Кентукки, Западная Виргиния, Теннесси, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Алабама, Северная Дакота, Вайоминг, Южная Дакота, Небраска, Канзас, Арканзас, Техас, Луизиана, Монтана, Миссури, Айдахо, Джорджия, Висконсин, Айова и ключевые Огайо, Северная Каролина и Флорида.

Хиллари прочат победу в 17 штатах – это Вермонт, Иллинойс, Массачусетс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Мэриленд, Делавэр, округ Колумбия, Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Мексико, Калифорния, Гавайи, Орегон, Вашингтон и ключевые Колорадо и Виргиния.

Шуточки в Твиттере. В последние часы количество поисковых запросов "эмигрировать" бьёт все рекорды.

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