Уже 8 утра, а значит полночь в Нью-Йорке. Там завершились голосования в последнем штате (Аляска). Подсчёты завершаются.
Корреспондент Metro передаёт из резиденции американского посла США в Москве: "Трамп набрал 238 голосов выборщиков, а Клинтон – 209. Теперь ждём, когда кто-то наберёт 270".
На данный момент Трамп по прогнозам побеждает в 25 штатах – Индиана, Кентукки, Западная Виргиния, Теннесси, Миссисипи, Оклахома, Южная Каролина, Алабама, Северная Дакота, Вайоминг, Южная Дакота, Небраска, Канзас, Арканзас, Техас, Луизиана, Монтана, Миссури, Айдахо, Джорджия, Висконсин, Айова и ключевые Огайо, Северная Каролина и Флорида.
Хиллари прочат победу в 17 штатах – это Вермонт, Иллинойс, Массачусетс, Род-Айленд, Нью-Джерси, Мэриленд, Делавэр, округ Колумбия, Нью-Йорк, Коннектикут, Нью-Мексико, Калифорния, Гавайи, Орегон, Вашингтон и ключевые Колорадо и Виргиния.
Шуточки в Твиттере. В последние часы количество поисковых запросов "эмигрировать" бьёт все рекорды.
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Результаты выборов в США 2016: как голосовали американцы
Справка
- Выборы президента США 2016 проводятся по так называемой двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Затем победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс.
- Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.
- Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года.
- Инаугурация нового президента пройдет 20 января.