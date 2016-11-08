Выборы президента США 2016 продолжают оставаться главной политической темой недели. Сегодня, 8 ноября, в штатах проходит всеобщее народное голосование. Последние новости про выборы в США 2016 связаны с результатами досрочного голосования.

Выборы в США 2016, кто лидирует, последние новости

Издание Slate на основе первых данных по досрочному голосованию делает вывод, что Хиллари Клинтон обходит Трампа в трёх ключевых штатах, от которых в большей степени зависит исход выборов. Клинтон побеждает во Флориде, Огайо и Неваде. Но в тоже время Трамп неожиданно лидирует в Пенсильвании.

Во Флориде преимущество Клинтон на выборах президента США 2016 составляет свыше 100 тысяч голосов из порядка 3,7 миллиона человек, пришедших на участки досрочно. За Клинтон отдали свой голос 48,3% досрочно проголосовавших избирателей, а за Трампа – 45,5%.

В Неваде отрыв Клинтона от Трампа — около 32 тысяч из порядка 594 тысяч проголосовавших.

В Огайо — 53 тысячи из примерно 1,32 миллиона проголосовавших. В Огайо Клинтон поддерживают 47,8% избирателей, Трампа – 43,9%. В Неваде – 46% за демократа, 45,4% — за республиканца.

В менее важных штатах Клинтон также опережает Трампа. Напомним, что первые результаты выборов станут известны в ночь на 9 ноября по московскому времени.

Выборы президента США проходят по двухступенчатой системе. Сначала проходит всенародное голосование в 50 штатах по отдельности. Затем победитель в каждом штате забирает себе все голоса так называемых выборщиков, число которых равняется числу округов по выборам в конгресс. Для победы необходимо 270 голосов выборщиков из 538.

Выборщики формально проголосуют за кандидатов в президенты 19 декабря, а конгресс утвердит результаты голосования 6 января 2017 года. Инаугурация нового президента пройдет 20 января.

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