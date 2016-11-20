Выбор редакции: Metro оценивает музыкальные новинки недели

1. Bruno Mars – Perm
На этой неделе состоялся долгожданный релиз нового альбома мастера современного фанка Бруно Марса “24K”. Отличное лекарство от традиционной ноябрьской депрессии, посему абсолютный мастхэв!
2. Sia feat. Greg Kurstin – Never Give Up
Мы уже не раз писали, что у Сии в “загашнике” сплошные хиты, и эта новинка не стала исключением. Кстати, песня станет саундтреком к трогательной драме “Лев”.
3. Noah Cyrus feat. Labrinth – Make Me (Cry)
Дебют сестры Майли Сайрус оказался далеко не таким попсовым, как мы думали, поэтому не можем не рекомендовать к прослушиванию.
4. Killers – I'll Be Home for Christmas
Уже традиционо американские рокеры записывают специальный сингл к рождеству. На этот раз они решили сделать кавер на хит Бинга Кросби. Правда, чтобы услышать саму песню, придется набраться терпения и дослушать до конца историю про детство фронтмэна группы Брэндона Флауэрса.
5. Childish Gambino – Redbone
Вас это может шокировать, но такой продуманный и качественный соул выдает никто иной как Дональд Гловер – актёр, стендап-комик, сценарист. Талантливый человек талантлив во всем!
6. The Weeknd feat. Daft Punk – I feel It Coming
Судя по всему, Абель (настоящее имя Weeknd) решил не останавливаться на одной совместной работе с французскими электронщиками и продолжить сотрудничество. Плодотворное, надо отметить.
7. Fergie – Life Goes On
Весёлый привет из нулевых от солистки The Black Eyed Peas. Несмотря на всю простоту композиции, заставит вас не раз улыбнуться.
8. Rat Boy – Lover Law
Двадцатилетний британец выдаёт настолько дерзкий и драйвовый поп-панк, что удержаться и не начать пританцовывать просто невозможно.
9. Macklemore – Wednesday Morning
Абсолютно ненапрягающий хип-хоп от любителя безумных шуб. Текст трека призывает американцев пережить результаты выборов и “начать строить мосты”. Трогательно.
10. Nelly Furtado – Too Good
Ещё одна новинка нашего рейтинга, которая легко может спровоцровать ностальгию по школьным временам.