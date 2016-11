Выбор редакции: Metro оценивает музыкальные новинки недели

2. Sia feat. Greg Kurstin – Never Give Up Мы уже не раз писали, что у Сии в “загашнике” сплошные хиты, и эта новинка не стала исключением. Кстати, песня станет саундтреком к трогательной драме “Лев”.

3. Noah Cyrus feat. Labrinth – Make Me (Cry) Дебют сестры Майли Сайрус оказался далеко не таким попсовым, как мы думали, поэтому не можем не рекомендовать к прослушиванию.

4. Killers – I'll Be Home for Christmas Уже традиционо американские рокеры записывают специальный сингл к рождеству. На этот раз они решили сделать кавер на хит Бинга Кросби. Правда, чтобы услышать саму песню, придется набраться терпения и дослушать до конца историю про детство фронтмэна группы Брэндона Флауэрса.

6. The Weeknd feat. Daft Punk – I feel It Coming

Судя по всему, Абель (настоящее имя Weeknd) решил не останавливаться на одной совместной работе с французскими электронщиками и продолжить сотрудничество. Плодотворное, надо отметить.

7. Fergie – Life Goes On

Весёлый привет из нулевых от солистки The Black Eyed Peas. Несмотря на всю простоту композиции, заставит вас не раз улыбнуться.