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Выбор редакции: Metro оценивает музыкальные новинки недели

  • Ася Гельман

В рамках рубрики Музыка Metro мы выбираем для вас 10 лучших треков

Выбор редакции: Metro оценивает музыкальные новинки недели

Getty

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1. Bruno Mars – Perm
На этой неделе состоялся долгожданный релиз нового альбома мастера современного фанка Бруно Марса “24K”. Отличное лекарство от традиционной ноябрьской депрессии, посему абсолютный мастхэв!

2. Sia feat. Greg Kurstin – Never Give Up
Мы уже не раз писали, что у Сии в “загашнике” сплошные хиты, и эта новинка не стала исключением. Кстати, песня станет саундтреком к трогательной драме “Лев”.

3. Noah Cyrus feat. Labrinth – Make Me (Cry)
Дебют сестры Майли Сайрус оказался далеко не таким попсовым, как мы думали, поэтому не можем не рекомендовать к прослушиванию. 

4. Killers – I'll Be Home for Christmas
Уже традиционо американские рокеры записывают специальный сингл к рождеству. На этот раз они решили сделать кавер на хит Бинга Кросби. Правда, чтобы услышать саму песню, придется набраться терпения и дослушать до конца историю про детство фронтмэна группы Брэндона Флауэрса.

5. Childish Gambino – Redbone
Вас это может шокировать, но такой продуманный и качественный соул выдает никто иной как Дональд Гловер –  актёр, стендап-комик, сценарист. Талантливый человек талантлив во всем!

6. The Weeknd feat. Daft Punk – I feel It Coming 
Судя по всему, Абель (настоящее имя Weeknd) решил не останавливаться на одной совместной работе с французскими электронщиками и продолжить сотрудничество. Плодотворное, надо отметить. 

7. Fergie – Life Goes On
Весёлый привет из нулевых от солистки The Black Eyed Peas. Несмотря на всю простоту композиции, заставит вас не раз улыбнуться. 

8. Rat Boy – Lover Law
Двадцатилетний британец выдаёт настолько дерзкий и драйвовый поп-панк, что удержаться и не начать пританцовывать просто невозможно. 

9. Macklemore – Wednesday Morning
Абсолютно ненапрягающий хип-хоп от любителя безумных шуб. Текст трека призывает американцев пережить результаты выборов и “начать строить мосты”. Трогательно. 

10. Nelly Furtado – Too Good
Ещё одна новинка нашего рейтинга, которая легко может спровоцровать ностальгию по школьным временам. 

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