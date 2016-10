1. Robbie Williams - Party Like A Russian

Британец выпустил нашумевший клип о причудах русских олигархов. Певец танцует с балеринами, рекламирует гречневую кашу и на пальцах объясняет конструкцию матрёшки.

2. Peter Doherty – I Don’t Love Anyone (but You’re Not Just Anyone)

Новый сольный альбом главного поэта-романтика современности мы услышим уже в декабре.