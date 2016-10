1. Tom Grennan. З апомните это имя. Молодой британский сонграйтер выпустил мощный дебютный мини-альбом Something In The Water. Блюзовый вокал, гитара и пронзительная лирика – прямое попадание в настроение сезона.

2. Rob Douglas – Undone By London

Австралийский композитор удивительно смешивает в своих песнях оркестровую музыку с модным трип-хопом.

3. Madness – Don’t Leave The Past Behind

Легендарная группа, популяризировавшая в 70-х ска, решила напомнить, что не намерена уходить на пенсию.

4. Pharrell Williams – Running

Фарелл решил выпустил сразу несколько песен в качестве саундтрека к фильму о талантливых афроамериканках-математиках «Скрытые фигуры».

5. Nick Cave & Warren Ellis – Mars Theme

Ник Кейв и его давний приятель мультиинструменталист Уоррен Эллис записали красивый саундтрек к масштабному документальному фильму про Марс.

6. Alicia Keys – Holy War

Своей новой песней Киз решила призвать слушателей любить, а не воевать.

7. Muse – New Kind Of Kick

Специально к Хеллоуину британцы записали новый кавер на песню рокеров из 70-х The Cramps.

8. Run The Jewels – Talk To Me

Одни из самых многообещающих, по мнению американских музыкальных критиков, хип-хоп-исполнители представили первый трек с грядущего альбома.

9. Jai Wolf, MNDR – Like It’s Over

Кинематографичный и захватывающий дух сингл от прославившегося благодаря Souncloud музыканта из Нью-Йорка.

10. Charli XCX – After The Afterparty

Название говорит само за себя – идеально для времяпрепровождения после афтерпати.