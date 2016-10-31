1. Tom Grennan. З апомните это имя. Молодой британский сонграйтер выпустил мощный дебютный мини-альбом Something In The Water. Блюзовый вокал, гитара и пронзительная лирика – прямое попадание в настроение сезона.
2. Rob Douglas – Undone By London
Австралийский композитор удивительно смешивает в своих песнях оркестровую музыку с модным трип-хопом.
3. Madness – Don’t Leave The Past Behind
Легендарная группа, популяризировавшая в 70-х ска, решила напомнить, что не намерена уходить на пенсию.
4. Pharrell Williams – Running
Фарелл решил выпустил сразу несколько песен в качестве саундтрека к фильму о талантливых афроамериканках-математиках «Скрытые фигуры».
5. Nick Cave & Warren Ellis – Mars Theme
Ник Кейв и его давний приятель мультиинструменталист Уоррен Эллис записали красивый саундтрек к масштабному документальному фильму про Марс.
6. Alicia Keys – Holy War
Своей новой песней Киз решила призвать слушателей любить, а не воевать.
7. Muse – New Kind Of Kick
Специально к Хеллоуину британцы записали новый кавер на песню рокеров из 70-х The Cramps.
8. Run The Jewels – Talk To Me
Одни из самых многообещающих, по мнению американских музыкальных критиков, хип-хоп-исполнители представили первый трек с грядущего альбома.
9. Jai Wolf, MNDR – Like It’s Over
Кинематографичный и захватывающий дух сингл от прославившегося благодаря Souncloud музыканта из Нью-Йорка.
10. Charli XCX – After The Afterparty
Название говорит само за себя – идеально для времяпрепровождения после афтерпати.