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 Опубликовано : Сегодня 19:14

Выбор редакции: Metro оценивает музыкальные новинки недели

  • Ася Гельман

В рамках рубрики Музыка Metro мы выбираем для вас 10 лучших треков

Выбор редакции: Metro оценивает музыкальные новинки недели

Getty

Фото:

1. Frank Ocean – Pink + White

Трудоголик Фрэнк выпустил за последние пару недель сразу две пластинки. Несмотря на всю прелесть Endless, именно атмосферный и несколько абстрактный Blonde был одним из самых ожидаемых альбомов года.

2. Florence + The Machine –  Wish That You Were Here

Флоренс Уэлч и компания записали саундтрек к новому творению Тима Бёртона «Дом странных детей Мисс Перегрин». Одновременно услышать и увидеть можно будет 6 октября.

3. Jack Garratt – Far Cry
Британец, выдающий одну из лучших интерпретаций современного соула, представил отдельный сингл Far Cry с не менее интересным би-сайдом BYSKB v2m2. 

4. Ellie Goulding – Still Falling For You 
Добротно скроенный поп-трек для нового фильма о Бриджит Джонс. 

5. Jimmy Eat World  – Get Right
Американская группа, достигшая пика своей популярности в начале нулевых, снова в деле.

6. Tegan and Sara – Fade Out
Канадский нью-вейв-дуэт представил саундтрек для картины «Вмешательство».

 

7. Carly Rae Jepsen – Higher
Взрывавшая танцполы своим Call Me Maybe Карли Рэй выпустила мини-альбом Emotion Side B как раз под закрытие летнего сезона. 

8. Jagwar Ma – Give Me a Reason
Новым танцевальным синглом психоделичные австралийцы анонсировали пластинку Every Now & Then.

9. Glass Animals– Life Itself 
Ребята из Оксфорда записали How to Be a Human Being, полный различных историй из туров.

 

10. PRAVADA – «Космос»
Питерская рок-группа представила сингл в преддверии презентации своего мини-альбома.

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