Выбор редакции: Metro оценивает музыкальные новинки недели

1. Frank Ocean – Pink + White
Трудоголик Фрэнк выпустил за последние пару недель сразу две пластинки. Несмотря на всю прелесть Endless, именно атмосферный и несколько абстрактный Blonde был одним из самых ожидаемых альбомов года.
2. Florence + The Machine – Wish That You Were Here
Флоренс Уэлч и компания записали саундтрек к новому творению Тима Бёртона «Дом странных детей Мисс Перегрин». Одновременно услышать и увидеть можно будет 6 октября.
3. Jack Garratt – Far Cry
Британец, выдающий одну из лучших интерпретаций современного соула, представил отдельный сингл Far Cry с не менее интересным би-сайдом BYSKB v2m2.
4. Ellie Goulding – Still Falling For You
Добротно скроенный поп-трек для нового фильма о Бриджит Джонс.
5. Jimmy Eat World – Get Right
Американская группа, достигшая пика своей популярности в начале нулевых, снова в деле.
6. Tegan and Sara – Fade Out
Канадский нью-вейв-дуэт представил саундтрек для картины «Вмешательство».
7. Carly Rae Jepsen – Higher
Взрывавшая танцполы своим Call Me Maybe Карли Рэй выпустила мини-альбом Emotion Side B как раз под закрытие летнего сезона.
8. Jagwar Ma – Give Me a Reason
Новым танцевальным синглом психоделичные австралийцы анонсировали пластинку Every Now & Then.
9. Glass Animals– Life Itself
Ребята из Оксфорда записали How to Be a Human Being, полный различных историй из туров.
10. PRAVADA – «Космос»
Питерская рок-группа представила сингл в преддверии презентации своего мини-альбома.