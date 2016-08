Выбор редакции: Metro оценивает музыкальные новинки недели

1. Frank Ocean – Pink + White Трудоголик Фрэнк выпустил за последние пару недель сразу две пластинки. Несмотря на всю прелесть Endless, именно атмосферный и несколько абстрактный Blonde был одним из самых ожидаемых альбомов года. 2. Florence + The Machine – Wish That You Were Here Флоренс Уэлч и компания записали саундтрек к новому творению Тима Бёртона «Дом странных детей Мисс Перегрин». Одновременно услышать и увидеть можно будет 6 октября.

3. Jack Garratt – Far Cry

Британец, выдающий одну из лучших интерпретаций современного соула, представил отдельный сингл Far Cry с не менее интересным би-сайдом BYSKB v2m2.

4. Ellie Goulding – Still Falling For You

Добротно скроенный поп-трек для нового фильма о Бриджит Джонс.

5. Jimmy Eat World – Get Right

Американская группа, достигшая пика своей популярности в начале нулевых, снова в деле.

6. Tegan and Sara – Fade Out

Канадский нью-вейв-дуэт представил саундтрек для картины «Вмешательство».

7. Carly Rae Jepsen – Higher

Взрывавшая танцполы своим Call Me Maybe Карли Рэй выпустила мини-альбом Emotion Side B как раз под закрытие летнего сезона.

8. Jagwar Ma – Give Me a Reason

Новым танцевальным синглом психоделичные австралийцы анонсировали пластинку Every Now & Then.

9. Glass Animals– Life Itself

Ребята из Оксфорда записали How to Be a Human Being, полный различных историй из туров.