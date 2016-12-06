Министерство по делам Северного Кавказа (Минкавказа) до середины декабря внесёт в правительство законопроект о введении в России курортного сбора с отдыхающих. Об этом пишет газета "Коммерсантъ". Если кабинет министров одобрит документ, то до 1 марта его направят в Госдуму. Планируется, что новый налог будут платить уже с будущего лета

Курортный сбор – отчисления в региональные бюджеты, которые пойдут на развитие туристической отрасли, в том числе на строительство инфраструктуры. В тестовом режиме его будут платить отдыхающие в ряде регионах: Алтайском, Ставропольском, Краснодарском краях, а также в Крыму, исключая Севастополь. Налог должен составить не более 150 рублей в сутки с человека. Планируются и льготные категории, которые будут от сбора освобождены: дети до 18 лет, инвалиды и их сопровождающие, ветераны, герои СССР, России, соцтруда, чернобыльцы, страдающие туберкулёзом и люди, приехавшие в регион для работы и учебы.

В Общественной палате России, впрочем, введение курортного сбора не поддержали. Как заявила Елена Сутормина, глава комитета по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом, во-первых, туристическая отрасль в России пока не настолько развита, чтобы вводит дополнительные налоги, во-вторых, сбор ударит по семейным бюджетам в не самое простое с экономической точки зрения время.

– Законопроект подготовлен, но пока не внесён, мы будем рассматривать его в Общественной палате, – отмечает Сутормина. – Предварительные разговоры с экспертами вызывают очень жаркие споры. Радует, что это пилотный проект, который пока планируют запустить в нескольких регионах. Введение сбора может отпугнуть определённое количество туристов, тем более что в некоторых местах сервис не дотягивает до такого уровня. Об этом в том числе свидетельствуют обращения на нашу горячую линию по защите прав туристов. Когда они приезжают на место отдыха, часто выясняется, что заявленные услуги не соответствуют ожиданиям. Понятно, если курортный сбор будет браться за проживание в санаториях и гостиницах. Но что делать с гражданами, которые едут, к примеру, к родственникам? Необходимо всё детально продумать, чтобы в конечном итоге не отпугнуть туристов. Важно стремиться к тому, чтобы люди оздоравливались, а не просто формально собирать курортный сбор.