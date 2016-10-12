Похоже, 31-летнего американца, которого СМИ начали было называть вторым Сноуденом, ждёт депортация на родину. Джошуа Аарон ожидает соответствующего решения суда.

Как сообщало ранее агентство Bloomberg, американец, единственный оставшийся за пределами США подозреваемый в крупнейшей хакерской атаке на Уолл-стрит, был задержан в Москве ещё в мае. Отмечается, что студент Университета штата Флорида Аарон и два гражданина Израиля подозреваются в масштабной краже данных из баз JPMorgan Chase & Co и других компаний в период с 2007 по 2015 год. Предполагается, что за это время они похитили данные более 100 миллионов человек. Как отмечает агентство, хакеры отмывали деньги с помощью 75 компаний, банков и брокерских фирм по всему миру. За это им грозит до 170 лет тюрьмы!

– Если его оставят здесь, мы пойдём на дальнейшее развитие конфликта с Америкой, – считает источник Metro в спецслужбах, – и дадим повод думать, что он работал на нас. Всё будет выглядеть, будто мы прикрыли своего агента. Но, скорее всего, его отправят в Штаты и, как Сноудена, держать не будут. Никакой выгоды он для нас не представляет, по таким обвинениям американцы его менять на наших не будут, и знания его нам не интересны – своих спецов хватает. Он всего лишь хакнул банк, а Сноуден совершил мини-революцию.

Адвокат Эдварда Сноудена Анатолий Кучерена в разговоре с Metro заявил, что арестованному американцу нужно пытаться использовать все механизмы получения политического убежища.

– Конечно, это тема не простая, – считает эксперт. – Когда я занимался оформлением документов Эдварда Сноудена, на это у меня ушёл почти месяц. Это достаточно непростая процедура! Но он вправе добиваться желаемого, если считает, что его позиция и документы позволяют принять соответствующее решение.

Другие известные «разоблачители США»

Эдвард Сноуден

живёт в России

Спецагент и технический агент, рассказавший о тотальной слежке американских спецслужб за коммуникациями граждан государств по всему миру.

Джулиан Ассанж

живёт в посольстве Эквадора в Лондоне

Основатель портала WikiLeaks, в больших объёмах публиковавшего материалы о деятельности органов государственной власти США.

Челси Мэннинг

отбывает 35-летний срок

Осуждённый информатор WikiLeaks Брэдли Мэннинг, который после смены пола стал Челси Мэннинг. В тюрьме предпринимал(а) попытку суицида.