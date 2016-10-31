Видеоклип популярного южнокорейского певца Psy под названием «Gentleman» на официальном канале исполнителя K-pop стал еще одним роликом на YouTube, который набрал 1 миллиард просмотров, сообщает певец в Twitter.

Кстати, сам ролик появился на официальном канале видеохостинга Psy в апреле 2013 года, но лишь сейчас преодолел отметку в миллиард просмотров.

Напомним, первый хит Psy «Gangnam Style» набрал миллиард просмотров на YouTube за 159 дней. Это стало рекордом.

К сегодняшнему дню «Gangnam Style» является самым популярным видео и насчитывает почти 2,7 миллиардов просмотров.

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