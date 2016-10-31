Банк ВТБ не согласен возместить 2,7 млрд рублей в казну Петербурга - именно такая сумма значится как неотработанный аванс, который власти предоставили бывшему генподрядчику "Зенит-Арены". Банк в свою очередь предоставлял банковскую гарантию "Инжтрансстрой СПб".

Как сообщает "ТАСС", заседание отложили на 14 ноября. До этого времени необходимо будет выяснить основания расторжения контракта.

"Простая арифметика": работы выполнены на 1,2 млрд рублей, а запланированы было более пяти млрд рублей. Объяснить дефицит 2,7 млрд миллиардов генподрядчик не смог. Еще 860 млн рублей "Трансстрой" планировал пустить на реконструкцию входных павильонов и строительство парковок возле стадиона.

Компания должна была вернуть авансы обратно в бюджет Петербурга за 5 рабочих дней после расторжения контракта. Но этого не произошло, и Смольный планировал получить деньги в рамках банковских гарантий. Их предоставлял Банк Москвы, который впоследствии вошел в состав ВТБ.

Смольный подал в суд на возврат "неосвоенных" денег, а банк - возражения на оплату.

Смольный уже обращался в суд с требованиями к бывшему застройщику - в начале сентября правительство подало три иска к компаниями "Инжтрансстрой-СПБ" и "Трансстрой". Власти Петербурга требовали признать расторгнутыми контракты на достройку стадиона и благоустройство территории и возместить 24,5 млрд рублей.

После этого компании, входящие в группу, были включены в реестр недобросовестных поставщиков и потеряли возможность бороться за госзаказы. "Трансстрой" оценил ущерб из-за разрыва контрактов в 6,9 млрд рублей и также обратился в суд о призаннии недействительным односторонний разрыв контракта.

