Всеволожск вечером 30 ноября остался без водоснабжения - уже после шести вечера в кранах жителей не было ни холодной, ни горячей воды. По данным МЧС, без воды остались порядка 70 тысяч человек.

"В 20:30 30 ноября 2016 года поступило сообщение об отключении холодного водоснабжения во Всеволожском районе. В зоне отключения находятся 680 жилых домов с населением 67 911 человек", - уточнили в пресс-службе МЧС Ленобласти.

По состоянию на 8.30 первого декабря 2016, вода в домах Всеволожска уже начала появляться.

"Вышли на рабочие параметры, давление в норме, муфта не течет, продолжается секционное подключение потребителей путем открытия задвижек", - уточнили в пресс-службе МЧС Ленобласти.

Местные жители сообщают, что пережить несколько часов без воды было очень трудно - уже к ночи 1 декабря в магазинах Всеволожска раскупили всю воду - в том числе и газированную. Люди жаловались, что не было никакой информации о том, когда водоснабжение будет восстановлено.

"Люди собирают и топят снег, для восстановления функции туалетов", - сообщали в соцсетях жители Всеволожска.

По уточненным данным, причиной крупнейшего за последнее время отключения водоснабжения стал прорыв водовода на улице Ленинградской, у дома 21. Прорвало трубу диаметром полметра.

Местные жители возмущены, что власти Всеволожска молчали о крупной аварии несколько часов и не дали возможности людям закупить воду.

"Доблестное МЧС разговорилось только после восьми вечера. Если бы нормально и вовремя оповестили население еще днем, то, как минимум, дали бы людям возможность закупиться водой в магазинах города", - пишут люди в соцсетях.