В субботу, 19 ноября, в России отметят день туалета. Причем у праздника глобальный масштаб - всемирный.

Как сообщает пресс-служба водоканала Петербурга, в городе этому заведению уже 145 лет. Первый общественный туалет открылся в 1871 году на площади перед Технологическим институтом. Он помогал "подготовиться" перед поездкой вагоновожатым и пассажирам, отправляющимся в долгий путь по конно-железной дороге.

За первые 40 лет во всем городе появилось около 40 туалетов - “ретирадников”, от слова "ретироваться", то есть отступить в определенное место.

Сейчас в введении Водоканала Петербурга находится более 600 общественных туалетов. И если кому пригодится - есть специальное мобильное приложение по поиску тех самых "ретирадников".

Для удобства поиска конкретного туалета в описании каждого добавлены GPS-данные.

Мобильное приложение "Водоканал Санкт-Петербурга" доступно для устройств на базе Android и Apple iOS, пользоваться им можно бесплатно. Скачать программу можно по ссылке http://mobile.vodokanal.spb.ru/.