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 Опубликовано : Сегодня 17:44

Все билеты на матч Россия – Коста-Рика 9 октября 2016 года раскуплены

  • Ольга Захарец

О том, во сколько и по какому каналу смотреть товарищеский матч Россия – Коста-Рика 9 октября 2016 года, прогнозах и ставках на игру – читайте в нашем обзоре

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9 октября 2016 года в Краснодаре состоится матч между сборными России и Коста-Рики. Несмотря на то, что поединок носит товарищеский характер, все билеты на него уже распроданы. Об этом в пятницу сообщает официальный сайт ФК "Краснодар" со ссылкой на данные Российского футбольного союза (РФС).

Между тем, на сайте самой организации говорится, что билеты всё ещё есть.

– Продолжается продажа билетов  на контрольный матч между национальными сборными России и Коста-Рики, – говорится в сообщении от 7 октября на сайте РФС. Там также приводятся адреса касс, в которых можно приобрести билеты на матч Россия – Коста-Рика 09.10.2016.

 

Во сколько и по какому каналу смотреть трансляцию матча Россия – Коста-Рика 9 октября 2016 года

Сборные России и Коста-Рики сразятся на новой арене футбольного клуба "Краснодар", этот матч станет первым для новой арены.

Строительство стадиона началось в 2013 году, сейчас арена вмещает 34 тысячи зрителей, а её технические возможности позволяют проводить здесь матчи любых турниров под эгидой УЕФА и ФИФА.

Прямую трансляцию покажет "Первый канал". Начало трансляции запланировано на 16:00 по московскому времени.

Составы команд станут известны только в день матча, а вот фаворита поединка можно назвать уже сейчас. Букмекеры прогнозируют победу россиян. Об этом свидетельствуют и ставки, которые принимаются на игру.

Так, коэффициент на победу сборной России составляет 1,65, на победу сборной Коста-Рики – около 7.0, на ничью – 3.6.

Как добраться до стадиона "Краснодар" в день матча Россия – Коста-Рика 9 октября 2016 года?

Администрация стадиона просит болельщиков воспользоваться общественным транспортом.

– На матче сборных ожидается аншлаг, поэтому просим вас приехать как можно раньше – так вы не пропустите начало матча и с комфортом займете свои места. По той же причине рекомендуем воспользоваться общественным транспортом – чтобы не попасть в пробку и не тратить время на парковку автомобиля, – говорится в сообщении ФК "Краснодар".

Адрес нового стадиона: улица Разведчика Леонова, 1.

Добраться до него можно будет автобусами с номерами маршрутов 46, 51, 78, 45, 47, 48, 58, 62, 101А и троллейбусом № 11. Высадка пассажиров общественного транспорта предусмотрена в районе конечной остановки троллейбусов у рынка на ул. Восточно-Кругликовской.

Движение автомобилей к стадиону до начала матча будет организовано со стороны улиц им. 40 лет Победы и Тихорецкой до ул. им. Генерала Трошева. На ул. им. Генерала Трошева расположена бесплатная парковка вместимостью 1 800 автомобилей. Парковка доступна для болельщиков с любой категорией билета.

Обратите внимание: улица Разведчика Леонова – пешеходная, проезд автомобилей по ней закрыт. На подъездах к стадиону остановка и стоянка запрещены.

 

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