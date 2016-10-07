Все билеты на матч Россия – Коста-Рика 9 октября 2016 года раскуплены

9 октября 2016 года в Краснодаре состоится матч между сборными России и Коста-Рики. Несмотря на то, что поединок носит товарищеский характер, все билеты на него уже распроданы. Об этом в пятницу сообщает официальный сайт ФК "Краснодар" со ссылкой на данные Российского футбольного союза (РФС). Между тем, на сайте самой организации говорится, что билеты всё ещё есть. – Продолжается продажа билетов на контрольный матч между национальными сборными России и Коста-Рики, – говорится в сообщении от 7 октября на сайте РФС. Там также приводятся адреса касс, в которых можно приобрести билеты на матч Россия – Коста-Рика 09.10.2016.

Во сколько и по какому каналу смотреть трансляцию матча Россия – Коста-Рика 9 октября 2016 года Сборные России и Коста-Рики сразятся на новой арене футбольного клуба "Краснодар", этот матч станет первым для новой арены. Строительство стадиона началось в 2013 году, сейчас арена вмещает 34 тысячи зрителей, а её технические возможности позволяют проводить здесь матчи любых турниров под эгидой УЕФА и ФИФА. Прямую трансляцию покажет "Первый канал". Начало трансляции запланировано на 16:00 по московскому времени. Составы команд станут известны только в день матча, а вот фаворита поединка можно назвать уже сейчас. Букмекеры прогнозируют победу россиян. Об этом свидетельствуют и ставки, которые принимаются на игру. Так, коэффициент на победу сборной России составляет 1,65, на победу сборной Коста-Рики – около 7.0, на ничью – 3.6.