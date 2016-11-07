В Лос-Анджелесе лучшие актеры мира собрались на вручение ежегодной премии Hollywood Film Awards-2016. В этом году она проводилась уже в 20-й раз.

На церемонию вручения Hollywood Film Awards-2016 собрались знаменитости самого разного уровня - Клинт Иствуд, Кейт Хадсон (удивившая слишком сексуальным нарядом для столь серьезной церемонии), Леонардо Ди Каприо, Бен Кингсли, Энди МакДауэлл, Эдди Мерфи, Лесли Манн, Сьюзен Сарандон и многие другие.

Призы получили актеры Том Хэнкс (за роль в фильме "Чудо на Гудзоне") и Натали Портман (за "Джеки"), Хью Грант (за роль второго плана в фильме «Флоренс Фостер Дженкинс»), Николь Кидман (за роль в картине «Лев»).

Мел Гибсон триумфально вернулся в большое кино и получил главную награду Hollywood Film Awards-2016 за режиссуру ("По соображениям совести"/Hacksaw Ridge).

Мел Гибсон, до сих пор не сбривший свою шикарную седую окладистую бороду, прибыл на Hollywood Film Awards-2016 вместе со своей новой возлюбленной Розалинд Росс.

Роман с начинающей сценаристкой, которая моложе Мела Гибсона на 25 лет, начался еще в 2015 году. Сейчас в семье Гибсона ожидается пополнение. У Розалинд это будет первый ребенок, у Гибсона - девятый.

Премию Hollywood Film Awards-2016 также получил и Леонардо Ди Каприо - за лучший документальный фильм «New climate change film Before the Flood».

Добавим, Hollywood Film Awards - главное событие в мире кино, которое ежегодно открывает сезон кинонаград, который завершается "Оскаром". Судьбу премий решают кинокритики — независимое жюри.