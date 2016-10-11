Как оцените минувший сезон для команды "Кристалл"?

– Сезон оценю как неудачный – выиграли только один турнир из трёх. В остальных турнирах мы себя не очень хорошо проявили. Несмотря на то что мы чемпионы России, результат неудовлетворительный. Учитывая нашу инфраструктуру и уровень подготовки, мы должны добиваться большего во всех соревнованиях.

В других отечественных клубах инфраструктура развита не так хорошо?

– Я знаю, что с крытыми площадками во всех городах проблемы большие, в том числе и в Москве. Я думаю, что и финансовые условия у нас лучшие не только в России, но и во всём мире. Нам предоставлено абсолютно всё – только работай и развивайся. Из трёх турниров выиграть один – это не то, что от нас требуют.

Расскажите, как вы начали заниматься пляжным футболом.

– Комичная ситуация. Я учился в одной группе с Кириллом Романовым (капитан «Кристалла» и лидер сборной России – прим. ред.), мы с ним подружились и мне стало интересно то, чем он занимается. Однажды я пришёл в спортивный комплекс «Динамит», посмотрел игру «IBS», после чего попросил найти мне какую-то команду. Случилось всё это шесть лет назад. Мне было очень интересно, потому что до этого я занимался мини-футболом. Я понял, что пляжный и мини-футбол – схожие по динамике дисциплины. Кирилл Романов нашёл мне команду, которая называлась «Полюс», я походил на пару занятий, но потом пропал. Откровенно говоря, у меня не очень хорошо получилось – жутко злили кочки. Я вообще не понимал, как в этом можно играть. Ушёл из пляжного футбола с мыслью о том, что это не моё. Летом меня снова позвали в команду, но я не понимал, как можно приехать на чемпионат города, не зная правил игры. Я все-таки подъехал на игру, мы выиграли 3:0, после чего ко мне подошли ребята из команды с одним вопросом: «Ты серьёзно первый раз играешь!?». Дело в том, что отыграть на ноль – это редкость в пляжном футболе. Потом мы поехали на Кубок России, где играли в четвертьфинале против «IBS», а я отразил решающий пенальти от Романова, который, по сути, меня и привёл в эту игру. В какой-то момент встал выбор между мини-футболом и пляжным, потому что мне предложили хорошие условия в «Кристалле», а я на них согласился.

Где вы учились в тот момент?

– Я учился в Северо-Западной академии государственной службы на факультете государственного и муниципального управления. Тогда график был сумасшедший – утром я тренировался за мини-футбольную команду вуза, а вечером шёл играть в пляжный футбол. Я выбрал пляжку из-за динамики игры. Как только ты понимаешь систему и тактику, то тебе становится очень интересно. Меня никогда не цеплял большой футбол, потому что ты можешь выбить мяч, а он к тебе вернётся только минут через сорок. Тогда как в пляжке ты всегда в игре, в тонусе, потому что гол может прилететь аж с другой половины поля.

Как вам удавалось совмещать все тренировки с обучением в вузе?

– Утром были пары, потом окно для тренировок. У меня всё хорошо получалось – сдавали сессии. Конечно, не без долгов, с тройками, но больших проблем не было. У нас преподаватели были только рады, что я где-то играл, шли мне навстречу.

Вы видите себя чиновником в будущем?

– Это неплохо, но мне все-таки пока только 26 лет. Я ещё планирую 10-12 лет поиграть в футбол. Загадывать не хочу – всякое может в жизни быть. Почему бы нет? Хорошая идея. Мне нравится госслужба. Единственное, что в это нужно погружаться со всей головой и больше ничем параллельно не заниматься. Все слышали интервью Сысоева – вот так делать нельзя. Если туда идти, то нужно работать и работать по полной программе.

Интервью Сысоева (21-летний депутат, предложивший журналистам придумать за него программу. – Прим. ред.) вас лично удивило?

– Честно сказать, нет. Я вообще не понимаю, зачем он пошёл на контакт с журналистом. Иногда лучше просто молчать. Он очень странно отобрался, на мой взгляд. В данном случае лучше промолчать. Понятно, что если ты нашёл своё место, то лучше не высовываться. На его месте я бы просто промолчал.

С тех времён, как вы пришли в пляжный футбол, уровень соревнований вырос?

– Он стал гораздо выше. Когда я только пришёл, никто не мог навязать конкуренцию московскому «Локомотиву». До того, как в эту элиту не вошёл наш «Кристалл», разрыв был колоссальный. В наш дебютный год мы вышли в финал первенства России, а уже через год стали чемпионами. Конкуренция выросла, появилось много сильных команд. С каждым годом проходных матчей всё меньше.

За счёт чего растёт уровень команд по пляжному футболу в нашей стране?

– Я думаю, что интерес к пляжному футболу в нашей стране вырос благодаря отличным выступлениям сборной России. А если пляжка в ближайшее время станет олимпийским видом, то я думаю, что уровень интереса вырастет в разы, появятся телевизионные трансляции чемпионата России. Я уверен, что наш вид спорта ждёт большое будущее.

Существует ли у вас ревность к большому футболу в связи с тем вниманием, которое ему уделяется?

– Я особо об этом не задумываюсь. Хорошо, когда наши игры показывают, потому что их можно показать родителям. Мы же не будем сравнивать уровень зарплат игроков в большом и пляжном футболе. Большой футбол всегда будет в приоритете, а мы будем добиваться внимания своими результатами. Только за счёт положительных результатов мы можем привлечь внимание к себе – других вариантов у нас нет.

Вы ведь были участником того самого отборочного турнира, когда сборная России сенсационно не вышла в финальную часть чемпионата мира.

– Да, я был участником матча с Польшей – это поражение надолго останется серьезной раной в моём сердце. После этой игры в сборной сутки стояла гробовая тишина, мы не разговаривали ни в раздевалке, ни в столовой. Для всех это стало шоком, ведь этот чемпионат мира для многих лидеров сборной мог стать последним. Никто этого не ожидал, но говорить о недооценке соперника тоже нельзя. В футболе бывает такое, что мяч просто не идёт в ворота. Мы проиграли сами себе – соперник вышел умирать на песок, а мы долго раскачивались. Я не снимаю с себя ответственности за поражение, потому что отыграл не самым лучшим образом. Для меня вся эта история надолго останется в памяти. Тем не менее существует вариант, что нам всё-таки дадут путёвку на турнир. Сейчас обсуждается вариант с увеличением участников чемпионата мира. К середине октября будет принято окончательное решение. Мы верим в чудо.

В России есть инфраструктура для того, что в ближайшем будущем самим принять чемпионат мира?

– Пару лет назад мы в Москве уже проводили отбор на чемпионат мира – соревнования прошли на высочайшем уровне. Я даже не сомневаюсь в том, что и чемпионат мира Россия проведёт просто великолепно. Остаётся только подать заявку и ждать. Я лично был бы рад сыграть на домашнем чемпионате мира.

Кого из вратарей вы могли бы назвать своим кумиром?

– Что касается пляжного футбола, то с каждого по чуть-чуть черпаешь. Много хороших вратарей, но у каждого из них своя фишка. На основе этих знаний можно слепить идеального вратаря. В большом футболе я всегда симпатизировал Эдвину ван дер Сару, когда он играл за «Манчестер Юнайтед».

Согласны ли вы с тем, что вратари – особенные люди?

– Скажем там, что у вратарей чувство страха отсутствует. Не думаю, что кто-то ещё способен на скорости лететь в ноги нападающему вперёд головой. Один день тебя могут носить на руках, а потом ты допустишь роковую ошибку, которую не забудут уже никогда. Каждый из вратарей знает, что ему предстоит на этом пути.