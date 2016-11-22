Вратарь челябинского хоккейного клуба «Трактор» исполнил танец под композицию Иоганна Штрауса.

Это произошло на одной из тренировок. Услышав знакомую музыку вратарь, имя которого не известно, выполнил несколько танцевальный па, напоминающих фигурное катание. Он даже исполнил несколько вращений.

Происходящее успел снять на видео оператор команды. Позже ролик появился на YouTube и стремительно начал набирать популярность.

Что сподвигло вратаря на столько проникновенный танец, остаётся только догадываться. Возможно, его танец был приурочен к чемпионату России по фигурному катанию, который пройдёт в Челябинске уже в следующем месяце.