Московский "Спартак" сделал предметное предложение "Амкару" по переходу российского вратаря Александра Селихова. Сегодня Селихов находился в Москве и прошёл медосмотр в одной из столичных клиник. Сообщается, что завтра Селихов заключит контракт с красно-белыми.

Представители "Амкара" подтвердил предложение "Спартака" по футболисту. По информации СМИ, сумма трансфера за Александра Селихова составит порядка 3,5 миллионов евро. Напомним, что ранее появлялись сообщения о том, что пермяки испытывают финансовые трудности.

Вчера "Спартак" и "Амкар" проводили очную встречу в рамках чемпионата России. Поединок завершился победой москвичей со счётом 1:0. Победный гол в компенсированное время забил капитан "Спартака" Денис Глушаков.

"Спартак" лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка. "Амкар" идет на седьмом месте, имея в активе 21 очко.