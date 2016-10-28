Врачи России станцевали в знак солидарность

Крупнейшее сообщество медработников в соцсети «ВКонтакте» «Злой медик» публикует ролики, на которых танцуют врачи из разных регионов страны.

«Чтобы поучаствовать во флешмобе, необходимо станцевать под какую-нибудь весёлую музыку в медицинской форме на камеру, – говорится в посте «Злого медика». – Можно одному, можно целым коллективом – кто во что горазд».

Под хештегом #грязные_танцы_медиков уже опубликованы десятки роликов. Таким образом медики решили отреагировать на резонанс, вызванный публикацией ролика с танцующими врачами в городе Кугеси. Там сотрудников скорой обвинили, что они пляшут пьяные на работе. Однако проверка показала, что врачи были трезвы, а видео было снято после смены.

– Наши чиновники никогда не спешат организовывать проверки, когда медработников калечат, избивают и лишают жизни на работе, – говорит Metro администратор «Злого медика» Игорь Артюхов. – Они любят заниматься маразматической бюрократической показухой и наказывать за танцульки.

Но на вопрос нашёлся и другой взгляд.

«Извините за скучное напоминание, но чувство такта ещё никто не отменял, – пишет Татьяна. – Больной в палате зубами от боли скрипит, а мы будем своё благополучие демонстрировать».