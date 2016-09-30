В Москве проверяют информацию о происшествии в НИИ имени Гельмгольца, в котором, по данным СМИ, ослепли пациенты.

Как сообщал ранее Life.ru, девять человек полностью потеряли зрение после того, как в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней имени Гельмгольца им сделали укол препарата "Авастин". Как сообщает портал, врачи института утверждают, что глаза пострадавших реагируют на свет, но сами пациенты говорят, что ничего не видят.

СК РФ по Москве организовал доследственную проверку в связи с информацией о причинении пациентам тяжкого вреда здоровью. В рамках проверки следователи опросят персонал указанной клиники, в том числе должностных лиц, ответственных за приобретение и хранение лекарственных препаратов. Будут устанавливаться все пациенты, которым, возможно, причинён вред, назначены необходимые судебно-экспертные исследования по установлению степени вреда здоровью и изучению химического состава медицинского препарата.

После инъекции препарата в Москве ослепли девять человек

– Я работаю в данном институте – пока нет никакой конкретной информации, – рассказала Metro врач-офтальмолог Мариам Аракелян. – Всё рассматривается, достоверных данных нет.

Специалист заверила, что препарат, который, по данным СМИ, был введён пациентам, – безобидный.

– "Авастин" – онкологический препарат, используется при наличии отёков макулярной зоны сетчатки при различной этимологии – в частности, при диабетическом макулярном отёке или при возрастной макулярной дегенерации, – сообщила Мариам. – Это лицензированный препарат, давно применяется и на территории Российской Федерации, и на западе. Подобных случаев с применением данного препарата зафиксировано не было.

Врач-офтальмолог Алёна Родионова считает, что достоверными можно считать две версии произошедшего.

– Могла быть нарушена процедура введения препарата, к пациентам могла попасть инфекция, – говорит эксперт Metro. – Препарат вводится в полость стекловидного тела, которое находится внутри глаза. Фактически, речь идёт о полостном внедрении. В глаз вводится игла, через которую поступает препарат – на этой стадии туда может попасть бактерия или что-то ещё вредное. Любая бактерия, попавшая внутрь глаза, может вызвать тяжёлое воспаление, вплоть до потери зрения. Либо же сам препарат был некачественный, даже поддельный.

Родионова отметила, что ситуация её удивила.

– За всю мою практику такого не было, как и у моих многочисленных коллег, – рассказывает она. – Сложно сказать, что произошло. Версия с инфекцией – правдоподобна, как и та, что препарат был испорчен.

Она подчеркнула, что тяжёлые процессы, происходящие внутри глаза, не могут пройти бесследно.

– Наверняка будут тяжёлые последствия, – говорит врач. – У пациентов может снизиться зрение, но насколько это будет тяжёлый процесс, и обратим ли он, пока сказать не могу.

Офтальмолог также сказала, что последствия для сотрудников НИИ будут зависеть от результатов расследования.

– Всё зависит от итогов расследования, сложно пока говорить о какой-то ответственности, о виновных, – считает она.