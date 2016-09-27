Накануне студенты СПбГУ задавали вопросы известному питерскому хулигану и матершиннику Сергею Шнурову. Эпатажного музыканта пригласили в рамках нового проекта "Впетербургеможновсе" - в гости к студентам приходят самые известные жители Петербурга и отвечают на самые разные вопросы.

Встреча Шнурова со студентами проводилась на экономическом факультете университета и длилась полтора часа. За это время ребята задали музыканту самые разные вопросы. Сергея спрашивали, где он приобрел свои кроссовки, как произвести впечатление на девушку, что самое вкусное он ел в детстве и далее в том же духе.

Самому Шнурову встреча понравилась. Он выложил в своем блоге в Instagram совместное селфи и подписал его: "Встретился со студентами СПБГУ. Прикольно".

Сами студенты тоже эмоционально рассказывали об общении с Шнуровым, отмечая, что за время разговора однозначно зарядились от него энергией.

Мы собрали самые яркие впечатления студентов. Больше других их удивил ответ музыканта на вопрос "Как весело жить, если не хватает денег?"

"Что делать, если стипендия 1500, а билет на ваш концерт от 2200?", - спросил один из студентов.

- Воровать, - коротко и емко ответил Шнуров.

"Здесь были все: и стар, и млад. Шнуров курил на сцене актового зала эконома, студенты селфились, преподаватели смеялись. Да, маты были. Ведь в Петербурге можновсе, даже пить", - рассказал один из участников встречи.

"У Шнурова спрашивали о песнях, как о массовой культуре, о студенчестве и о том, где достать оригинальный мальборо в культурной столице!", - делятся впечатлениями студенты.

"Встреча прошла на одном дыхании, было весело, легко и интересно. Ну и конечно, без фирменных шуток не обошлось - "Девушек понимать не нужно, им нужно угождать...", - рассказывают ребята.

"Шнуров - очень находчивый и харизматичный человек! Узнали много нового, например, каково быть философом, что такое счастье и чем на самом деле занимаются армяне", - пишут в блогах студенты.

"Впечатления довольно смешанные... С одной стороны - это встреча с очень интересной личностью, которого в этой жизни уже нечего не удивит, но при этом он продолжает удивлять, заставляет улыбнуться и задуматься о жизни! С другой стороны - было мало мест для всех желающих, программа была толком не заготовлена и все держалось на чистой импровизации.

Да, это была просто лекция, из разряда "бесплатных", но лично для меня было очень весело и интересно. Похоже, правда скорее на стендап...", - резюмируют ребята.

Мы собрали общедоступные видео, которые выложили студенты в соцсети после встречи с Шнуровым. Местами - очень любопытно!