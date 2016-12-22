София Кальчева, возлюбленная Николая Баскова, оказалась жертвой грабителей. Причем грабеж произошел среди бела дня.

Как сообщает в подробностях StarHit, София ехала за рулем, остановилась возле одного из магазинов и вышла. Грабители разбили окно машины и вытащили сумку.

Девушка, оправившись от шока, все же не сильно огорчилась потере: пропали 55 тысяч рублей, которые лежали в сумочке стоимостью 200 тысяч рублей.

София отметила, что в сумке не было документов, а их восстановить в праздничные дни было бы гораздо сложнее. К тому же, с девушкой остался и телефон.

Софии восстановила автомобиль, а затем обратилась в полицию.

В начале октября певица Софии Кальчева покорила поклонников костюмом, в котором она появилась на концерте своего возлюбленного Николая Баскова. Откровенный костюм подчеркивал отличную фигуру девушки, что вызвало восторг зрителей и пользователей соцсетей.