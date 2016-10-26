Всего в экспозицию вошли 70 работ 29 каталонских художников. Посетители увидят не только картины, но и скульптуры. На выставке, проходящей в рамках фестивальной программы "Под эгидой V Санкт-Петербургского международного культурного форума", у петербуржцев и гостей Северной столицы появится возможность познакомиться с произведениями испанских сюрреалистов ХХ века.

В Эрмитаже творчество Сальвадора Дали будет представлено работами «Отрубленная рука», «Изысканный труп», «Ретроспективный женский бюст», «Сюрреалистический объект с символическим назначением», «Мягкие черепа и арфа с черепами», «Сан Нарсис», «Венера с выдвижными ящиками» и знаменитой картиной «Сон, вызванный полётом пчелы около плода граната, за секунду перед пробуждением» из собрания Музея Тиссена-Борнемиса в Мадриде.

Факты: Когда речь заходит об испанском сюрреализме, то говорят о сюрреализме Каталонии, в первую очередь о сюрреализме Ампурдана. В первой половине ХХ века именно Ампурдан стал главным центром сюрреалистических поисков в блестящем развитии каталонского искусства.

- Все думают, что знают сюрреализм, но на самом деле ранние тексты Сальвадора Дали, его полемические, совершенно парадоксальные способы мышления неизвестны, - рассказал Мetro заведующий Отделом современного искусства Государственного Эрмитажа Дмитрий Озерков. - Он запомнился как какой-то скандалист, но он гораздо глубже и интереснее. Это будет уникальный угол зрения и серьезный угол зрения, к которому не всегда просто подступиться. Это не блокбастер, это умная и сложная выставка, которая сложным образом встроена и в контекст Эрмитажа, и в контекст российского понимания сюрреализма. Выставка диалог, выставка разговор, выставка приглашение к разговору.

Выставка «Сюрреализм в Каталонии. Художники Ампурдана и Сальвадор Дали» продлится с 29 октября по 5 февраля 2017 года.