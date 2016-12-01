Накануне вечером в одном из ресторанов на набережной Мартынова в Петроградском районе Петербурга напали грабители. Около шести вечера 30 ноября восемь мужчин подошли к посетителю ресторана, и, применив силу, отобрали у него наручные часы и ключи от Mercedes S-500, сообщает "Водитель Петербурга".

Место преступления злоумышленники покинули на иномарке, ключами от которой завладели. Но далеко уехать грабители не смогли - в машине были установлены спутниковые «маячки», а владелец авто сразу сообщил об угоне правоохранителям.

Легковой автомобиль был найден рядом с домом 15 по Апраксину переулку. В ней — двоих мужчин. Один из них безработный, второй же — стажер адвокатской коллегии.