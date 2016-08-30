Со стены, через окно заброшенной электростанции, на разбитый причал взирают нарисованные кем-то глаза седобородого старца. Такой же старик иногда снится местным с острова Ольхон, тогда они говорят, что к ним приходил Бурхан – дух и хозяин Байкала.

Здесь же, на берегу, деревянные бараки ещё действующего «Рыбзавода» и списанные рыболовецкие лодки. Пристань на балансе предприятия, но используют её и туристические компании. Урн здесь нет, поэтому сотни туристов, которые отправляются отсюда в круизы, выбрасывают мусор под ноги и в воду. Когда-то для этого у причала стояли контейнеры, но их убрали.

– Люди же как свиньи – идут и кидают! – объясняет мне эмоциональная сотрудница «Рыбзавода». – Нет бы в заброшенную электростанцию выбрасывали мусор, там же всё равно ничего не видно. А то все валят и валят. Вот мы и убрали баки, чтобы больше не кидали.

«Рыбзавод» получает с катеров плату за возможность пользоваться причалом, но тратиться на вывоз мусора он не хочет. Не хотят тратиться и другие предприниматели.

– Ставить урну, чтобы мне потом весь посёлок мусор сюда поскидывал? – возмущались моим вопросом продавцы сувенирных лавок и кафе.

Местная администрация иногда проводит акции, стимулирующие туристов самим вывозить мусор, – меняет пакеты с отходами на футболки. Но этого недостаточно.

У «Рыбзавода» разбираем пакеты. Идёт дождь, но он нас не пугает. Местные говорят, что, если тебе не нравится погода на Байкале, подожди пятнадцать минут, она изменится.

За нашей уборкой с интересом наблюдают рыбаки и прохожие. Между брёвен, в окружении грязных тряпок, замечаю засохший труп собаки. Настроение портится, и собирать мусор больше не хочется.

– Я уже не первый раз участвую в подобных акциях, – рассказывает один из волонтёров Николай из Иркутска. – А сегодня взял с собой дочку и внуков, решил устроить такой воспитательный процесс, не знаю, поможет ли, но пока им нравится.

Двенадцатилетний Лёша с довольным видом тащит за собой длинный ржавый корабельный трос. Волонтёр Вика подставляет сыну пакет для мусора, эколог Елена Троицкая волнительно рассказывает другим добровольцам о нависшей угрозе для озера из Монголии – там собираются строить гидроэлектростанцию, которая осушит главные притоки Байкала.

– Байкал – одно из прекраснейших мест на Земле, и только в наших силах сохранить его таким, – говорит Лена.

Мимо нас проходит недовольный волонтёр со своим знакомым.

– Да ну, фигня какая-то, – возмущается он. – Вот удовольствие, чужое говно выгребать...

– Зато ты посмотри вокруг, – приободрил его приятель. – Какая здесь природа хорошая.

Каждый год на остров, где постоянное население – чуть более полутора тысяч, приезжает более полумиллиона туристов. Большую часть мусора вывозят с Ольхона добровольцы.

– Байкал очень сильно страдает с точки зрения экологии, – рассказала руководитель социальных проектов благотворительного фонда Amwey «В ответе за будущее» Елена Демыгина. – Например, остров Ольхон посещают много туристов, а мусор там вывозится плохо. Он копится, его там реально много, и с берега он попадает в воду. При этом многое не разлагается, те же полиэтиленовые пакеты. Они плавают в воде, в них путаются и погибают птицы, рыба, нерпа. И мы знаем, что фактически все уборки проводят волонтёры. И нам захотелось в этом поучаствовать, тем более что мы третий год проводим акцию «Чистый берег – чистая вода». Наши волонтёры приводят родственников, друзей, коллег, и движение растёт, с каждым годом всё больше людей принимает участие в наших акциях.