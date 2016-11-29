Анастасия Волочкова разместила в своем инстаграме фотографию желтого вертолета, который вчера, 28 ноября, разбился в Крыму - в катастрофе погибло три человека.

На странице балерины два изображения - она на фоне вертолета во время своего тура и остатки разбившегося транспорта.

Балерина рассказала о том, что она тоже летала на нем.

- Этот желтый вертолетик стал подмогой в сбережении моих сил во время недавнего тура для детей Крыма, а трем хорошим людям стал катастрофой.

Кроме соболезнований Волочкова призвала всех задуматься о быстротечности жизни.

- Когда узнаешь, что жизнь настолько может оборваться в миг - хочется еще раз призвать всех нас с вами быть человечнее, быть светлее.

Через несколько часов запись исчезла со стены Анастасии. Подписчики выразили свое недоумение под рекламными фото звезды. Одни решили, что Анастасия ошиблась и люди не погибли. Другие посчитали, что это кощунство - сначала размещать соболезнования, а потом рассказывать о прекрасном начале дня, рекламируя компанию.

- Анастасия! Что случилось с вертолетом? Пост удален, может быть, люди живы? Так хочется чуда, пилот очень милый молодой человек. Так жаль его, вдруг неправда и все в порядке. Очень переживаю за всех.

- А катастрофа была или ошибка???? Фото удалены, может быть, люди все-таки живы?

- И тут же прекрасное начало дня... Надеюсь, что ошибка, и пилот жив.

Напомним, после аварии в районе крымского села Виноградное международный авиационный комитет (МАК) начал расследование по катастрофе вертолета Robinson 44.