Балерина Анастасия Волочкова много тренируется, отчего на её стопах появляются мозоли. Специально для своих поклонников экс-прима Большого театра сняла пуанты и сфотографировала обычно скрытую от глаз часть тела.

"А вот так выглядят мои ножки после репетиций... – написала Волочкова на cвоей страничке в Instagram. – Запрятала косточку на правой ноге в пуант...🏼Я так дорожу этими мозолями! Как ни странно, даже не представляете!

Это же результат неимоверного труда ежедневного, чтобы радовать людей! Но ведь мои мозоли натруженные на стопах гораздо красивее, чем мозоли на языках злословящих и злорадствующих людей, которым так потрудиться на пуантах и не под силу".

Волочкова известна тем, что часто выкладывает на свою страничку в Instagram провокационные фотографии – то с отдыха где-нибудь на Мальдивах, то из бани, где она практически полностью обнажена. Однако больше всего она любит вставать на шпагаты.