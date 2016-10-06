С перевесом почти в 300 голосов парламентарии Польши проголосовали против введения полного запрета абортов в стране, сообщает BBC.

Уточняется, что "за" эту инициативу высказались только 58 человек.

Правительство выступило с заявлением, что массовые протесты, организованные женщинами ранее на этой неделе, заставили их "задуматься".

"Я хочу разуверить тех, кто боится, что аборты в Польше будут полностью запрещены. Полного запрета на аборты не будет, в случаях, когда женщина является жертвой изнасилования или когда поставлены под угрозу ее жизнь или здоровье", - заявил вице-премьер Ярослав Говин.

Отмечается, что петицию против введения запрета подписали 450 тыс человек.