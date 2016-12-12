Алену Водонаеву облили соком. Но не хулиганы. И не разбушевавшиеся поклонники. Испортил обувь известной модели пятилетний ребенок. Большой пост о случившемся Водонаева выложила в Сеть.

- Обед. Хороший ресторан. Я на встрече с другом. Один из мелких бегает со стаканом апельсинового сока в руках. Ну, и возле кого он должен был споткнуться об бахрому ковра? Возле меня, конечно же! Малыш - подбородком в пол, стакан мне под ноги, мои розовые замшевые ботинки "в мясо". Меня в тот момент обувь волновала меньше всего, так как я испугалась за лицо парня. Слава Богу, обошлось.

Водонаева помогла встать ребенку, осмотрела его. Как отмечает Алена, родители малыша этого случая даже не заметили - компания продолжала обедать. Но уже дома Водонаева пожалела о том, что не выставила счет взрослым за химчистку обуви, которую испортил ребенок. Так, посчитала модель, можно было бы "воспитать" родителей и малыша.

- У меня никак не укладывается в голове, насколько же надо быть эгоистичными и безответственными, чтобы допускать подобные ситуации. Я сама - мама. И мама суперактивного пацана, на минуточку. И мой сын тоже любит побегать и пошуметь. Но мы живём не в диких джунглях, а в социуме. Начнём с того, что это ресторан. Общественное место. Почему мы должны слушать детский ор и вздрагивать от проносящегося мимо тебя табуна?

Пользователи активно поддержали Водонаеву и привели в комментариях еще с десяток похожих историй, пожалев, что Алена все же не сделала замечание родителям.