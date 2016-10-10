В Красногвардейском районе Петербурга поздним вечером 9 октября столкнулись легковой автомобиль и маршрутное такси. Подробностями и фото очевидцы поделились в соцсети. По словам автомобилистов, есть пострадавшие - водителю Hyundai потребовалась госпитализация.

- ДТП на перекрёстке Наставников и Косыгина, скорая на месте, - пишут очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург".

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу, ДТП с участием микроавтобуса маршрута №409 и легкового авто Hyundai Getz произошло 9 октября около 23:20 напротив дома 21 по проспекту Наставников.

Как пишут очевидцы, оба авто покидали место ДТП на эвакуаторах. А водителя Hyundai с травмой головы увезли в больницу.

В МЧС уточнили, что спасатели принимали участие в ликвидации последствий аварии и сборе информации.