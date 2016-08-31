В Москве полиция вернула деньги водителю, которого оштрафовали за пересечение сплошной по требованию ГИБДД.

Ранее Максиму Чумаку присудили штраф в размере 1500 рублей на основании кадров с системы видеофиксации. Он пересёк сплошную белую линию, которая отделяет проезжую часть от обочины, по требованию сотрудника ГИБДД.

"Я оплатил штраф сразу, половину сумму, не посмотрев фотографии, потому что не хотел по возвращению из отпуска "попадать" на 1500 рублей. Потом, разобравшись, я составил обращение в МВД. Мне сейчас позвонили из полиции, из отдела, который занимается видеофиксацией, сказали, что мой обращение рассмотрено, и отменено административное взыскание. Прислали бланк заявления, в котором нужно указать реквизиты, и денежные средства будут компенсированы. Извинений мне принесли", – сообщил Чумак радиостанции "Говорит Москва".

По его словам, оперативно решить возникшую ситуацию ему помогли в обществе "Синие ведёрки". Это уже не первый случай, когда водителей штрафуют из-за неразборчивости системы видеофиксации. Так, в частности, 30 августа московский автомобилист получил штраф за выезд на обочину из-за блика фар.