Утром в субботу, 8 октября, на Симферопольском шоссе в Подмосковье в Чеховском районе загорелся экскурсионный автобус, который перевозил детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Московской области.

Как уточнили в ведомстве, сообщение о горящем автобусе поступило в субботу в 10.05. Два пожарных расчёта прибыли по адресу: Чеховский муниципальный район Московской обалсти, 56 км М-2.

- В 10.30 пожар был ликвидирован, - уточнили в пресс-службе ведомства. - Пострадавших нет.

Как уточняет ТАСС со ссылкой на МВД, жертв удалось избежать благодаря грамотным действиям водителя. Как только он почувствовал в салоне подозрительный запах гари, он тут же остановил автобус и вместе с четырьмя сопровождающими вывел 45 детей на улицу на безопасное расстояние от автобуса. В считанные минуты огонь охватил транспорт.

По предварительным данным, возгорание произошло в двигателе. В результате пожара салон автобуса выгорел полностью.

Точная причина возгорания устанавливается. Детей, следовавших на экскурсию в Москву, отправили другим автобусом.