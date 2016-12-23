В Лужском районе Ленинградской области на Киевском шоссе 23 декабря произошло смертельное ДТП с участием самосвала. По словам очевидцев, водитель отечественного автомобиля марки ВИС 2345 погиб. Как уточнили свидетели, поделившиеся фото, авария произошла на Киевском шоссе между садоводством Мшинская и посёлком Толмачево, в районе деревни Долговка.

- Самосвал в канаве, фургончик - всмятку, движение полос поочередное, - пишут автомобилисты в паблике "ДТП и ЧП / Санкт-Петербург. - Есть погибшие.

В фургоне, по словам очевидцев, выживших нет.

- В ВИС-2345 человек в клочки, — прокомментировали в группе в соцсети. - Водитель самосвала только руку повредил.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.