Водитель на кабриолете Chevrolet SSR сбил 22 человека, когда возвращался домой с заезда гонок NASCAR в штате Вирджиния, передаёт USA Today.

Странное ДТП произошло накануне в городе Мартинсвилл (штат Виргиния). Известно, что погибших из-за аварии нет.

Как сообщает местная полиция, мужчина на своей машине сначала протаранил впереди стоящий джип и задел нескольких пешеходов.

"Он ожидал своей очереди на выезд с парковки для инвалидов. Но решил обогнать стоящий впереди джип. Врезался в него, задев пешеходов, а потом и вовсе совершил наезд на толпу людей", – уточняет пресс-служба полиции города.

По словам очевидцев, водитель Chevrolet явно на время потерял ориентацию в пространстве.

Всем пострадавшим помощь оказали на месте. Среди них есть подростки.

Виновника аварии уже допросили. Как уверяют полицейские, он был абсолютно трезв.