В Калининграде спасли котёнка, выпавшего из машины на полном ходу. Водитель машины, похоже, не заметил пропажу и умчался вперёд. А малыш остался на проезжей части, едва несколько раз не попав под колёса. Но в какой-то момент водитель ехавшего рядом автомобиля остановился, оттуда вышел мужчина и взял котёнка к себе в машину.

Об инциденте написал паблик "Вконтакте" "Безопасный город".

Ожидая своего спасителя, маленький котёнок провёл на шоссе три минуты.

"На большой скорости из внедорожника на полном ходу прямо на проезжую часть выпал котёнок. Инцидент произошел на улице А.Невского в Калининграде 12 сентября. Эпизод зафиксировали камеры системы видеонаблюдения "Безопасный город", - пишет автор поста.

"Комсомольская правда" сообщает, что единственным остановившимся водителем оказался калининградец Денис Дегтярев.

Видео появилось на YouTube-канале Sovetsky83.