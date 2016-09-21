Петербург присоединился к Европейской неделе мобильности, которая в этом году проходит с 16 по 22 сентября. Завершится она масштабными акциями, посвящёнными Дню без автомобиля. 22 сентября в Петербурге пройдёт ряд мероприятий.

"На работу на велосипеде"

- Основная цель акции «На работу на велосипеде» — показать, что, вопреки существующим стереотипам, велосипед может быть эффективной и разумной транспортной альтернативой, а также важным инструментом для улучшения экологической и транспортной ситуации в городе, - рассказали Metro организаторы акции.

Утром 22 сентября с 8.30 до 10.00 в самом центреПетербурга будут работать три «энергетических Marketplace-точки», оборудованных удобной велосипедной парковкой, по адресам: Невский пр. 24 , Невский пр. 92 и 7-я линия Васильевского острова 34/2.

В этих пунктах каждый участник получит фирменный рюкзак с оригинальными сувенирами от друзей акции, сможет подкрепиться полезными снеками, получить свою порцию бодрящего напитка.

Сюрпризы на перехватывающих парковках

Всемирный день без автомобиля – это отличный повод поблагодарить за заботу о городе тех, кто уже принял для себя решение отказаться от личного транспорта в пользу общественного, отмечает директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга». 22 сентября все автомобилисты, которые воспользуются перехватывающими парковками у станций метро «Купчино» (западнее дома 108, лит. А по Витебскому проспекту) и «Бухарестская» (у дома 70, лит. А, по улице Салова), получат сертификаты на размещение видеороликов (например, поздравительных, рекламных или информационных) на медиаканале «ПТV /Первое Популярное Телевидение/» на наземном пассажирском транспорте Санкт-Петербурга.

Также на каждой из двух перехватывающих парковок первые 50 водителей получат исполненные в новом дизайне в честь Всемирного дня без автомобиля электронные карты «Подорожник», пополненные на сумму, достаточную для одной поездки на метро, автобусе, троллейбусе и трамвае.

Всемирный день без автомобиля на Манежной площади

Манежная площадь, участки Итальянской и Караванной улиц станут пешеходными. На площади, перекрытой для автотранспорта, с 12 до 20 часов пройдут различные массовые мероприятия, демонстрация работы передвижной лаборатории по оценке загазованности воздуха, выставка электрокаров и альтернативных способов передвижения.

Юных горожан особенно заинтересует открытый урок в «Добром троллейбусе»: сотрудники ГИБДД в игровой форме расскажут о правилах дорожного движения и безопасного пользования общественным транспортом. Полученные знания ребята смогут закрепить в ходе викторины, намеченной на финал праздника.

V открытая велопрогулка на Елагином острове

22 сентября 2016 года в 17:00 в Санкт-Петербурге, на Елагином острове, состоится пятая по счету открытая велопрогулка, которую возглавит Владимир Васильев, ректор Университета ИТМО, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и почетный гражданин Санкт-Петербурга. Присоединиться к заезду может любой желающий.

Присоединиться к прогулке смогут не только велосипедисты, но и любители езды на самокатах, роликах и скейтбордах. Все участники велопробега получат фирменный значок.

На рейсовом трамвае через Троицкий мост

Спустя 10 лет на Троицкий мост вернулся современный трамвай. Проехать по исторической трассе маршрута № 3, которая проходила через всю Садовую улицу и Троицкий мост, можно будет во Всемирный день без автомобиля, 22 сентября.

В четверг для петербуржцев и гостей города будет действовать трамвайный маршрут № 3А. Он пройдёт от площади Репина до площади Ленина и даст возможность пассажирам полюбоваться открыточными видами из окна современного трамвая с Троицкого моста. При этом трамвай № 3 в этот день также продолжит свою работу и в штатном режиме — от площади Репина до Сенной площади.