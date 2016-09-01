реклама
 Опубликовано : Сегодня 16:42

Во вселенной "Звездных войн" появится злой двойник R2-D2

  • Данила Белов

Его продемонстрируют в спин-оффе космической саги

реклама

Знаменитый дроид-астромеханик R2-D2 из серии фильмов "Звёздные войны" обзавёлся собственным злым двойником, которого назвали C2-B5. Новый робот появится в спин-оффе космической саги "Изгой-один. Звездные войны: Истории". Фотография дроида, а также информация о его участии во вселенной джедаев и ситхов появились на официальной странице Star wars в Instagram.

 

As revealed on The #StarWarsShow, Imperial astromech droid C2-B5 from #RogueOne. #StarWars

Фото опубликовано Star Wars (@starwars)

Внешним видом C2-B5 похож на своего знаменитого собрата, но при этом он чёрного цвета. В Фильме он выступает на стороне Империи. Какую именно роль он сыграет в фильме и насколько он будет важен для развития сюжетной линии не сообщается.

Напомним, что фильм, повествующий об участниках сопротивления, борющихся с галактической империей, выйдет на экранах в декабре этого года. Мировая премьера ленты назначена на 16 декабря, российская — на 15 декабря. Эта часть киносаги откроет новую трилогию и будет рассказывать историю о том, как повстанцы выкрали чертежи космической станции "Звезда смерти".

Читайте также: В Сеть слили видео со съемочной площадки спин-оффа "Звездных войн"

Читайте также: В Сети появился первый трейлер новых "Звездных войн

Самое популярное

Ольга 12Фото

Девушки с шикарной грудью присылают фото на конкурс "Мисс Октоберфест-2016"
 
Петербурженка сдала полиции 19-летнего любовника своей несовершеннолетней дочери

Петербурженка сдала полиции 19-летнего любовника своей несовершеннолетней дочери

В Петербурге женщина написала заявление в полицию на молодого человека, который неоднократно вступал в половую связь с её 15-летней дочерью, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 31 августа в полицию обратилась 36-летняя жительница Петербурга. Женщина сообщила, что узнала о связи своей дочери школьного возраста с совершеннолетним молодым человеком. Выяснилось, что 19-летний гражданин в течение полугода имел отношения интимного характера с 15-летней девочкой. Встречи происходили в...
 
Мемориал3Фото

В Петербурге демонтируют доску Маннергейму до 8 сентября

31 августа стало известно, что власти Петербурга приняли решение демонтировать памятную доску Карлу Густаву Маннергейму. Осуществить задуманное планируется до 8 сентября, сообщает ТАСС. — Администрация Центрального района передала соответствующие документы в комитет по культуре о том, что доска установлена незаконно. По закону срок исполнения истекает 8 сентября, — рассказал собеседник агентства. Иск с требованием демонтировать доску 28 августа подал к властям недовольный петербуржец. Снять...
 
На Одоевского машина сбила ребёнка на самокате4Фото

На Одоевского машина сбила ребёнка на самокате

В Василеостровском районе Петербурга автомобиль сбил ребёнка на самокате, который переходил дорогу по пешеходному переходу. 4-летний мальчик госпитализирован с тяжёлыми травмами, пишет "Водитель Петербурга". Авария произошла в 18.10 у дома № 26 по улице Одоевского. Автомобиль марки Hyundai Grand Starex сбил 4-летнего ребёнка на самокате, который переходил дорогу по зебре вместе со своей матерью. При столкновении ребёнок получил серьёзные травмы и был срочно госпитализирован. На место аварии...
 
Шведская мода: что будут носить следующим летом39Фото

Шведская мода: что будут носить следующим летом

Дизайнеры из Швеции представили модели летней одежды будущего сезона
 
В Петербурге запроектируют новые линии метрополитена

В Петербурге запроектируют новые линии метрополитена
 
Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД вступили в силу с 1 сентября 2016 года5Фото

Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД вступили в силу с 1 сентября 2016 года

Нововведения коснулись теоретической части, площадки и автодрома
 
Вера Брежнева, Ксения Бородина и Баста отвели своих детей в 1-й класс15Фото

Вера Брежнева, Ксения Бородина и Баста отвели своих детей в 1-й класс

Рассказываем, какие звёздные родители сегодня в первый раз отправили своих детей в школу
 
Новый министр образования Ольга Васильева выступила на Всероссийском родительском собрании-20163Фото

Новый министр образования Ольга Васильева выступила на Всероссийском родительском собрании-2016

Metro выбрало наиболее примечательные заявления главы ведомства
 
Петербурженка вспылила и спилила дерево во дворе на Рихарда Зорге5Фото

Петербурженка вспылила и спилила дерево во дворе на Рихарда Зорге

В среду, 31 августа, во дворе дома №15 по улице Рихарда Зорге в Красносельском районе Петербурга появилась девушка с пилой в руках.  Стройненькая шатенка в малиновой курточке и чёрных брюках на глазах у всех прохожих начала расправу над высоким деревом, растущим у дома. Об этой необычной ситуации рассказала одна из местных жительниц в социальных сетях. – В небольшом леске, где мамы гуляют с детьми,  с колясками… спилила и орёт, то ей темно, то ей некуда ставить машину… Короче, беспределит...
 
все фото из Instagram13Фото

Назад в школу: родители выкладывают свои счастливые фото рядом с грустными детьми

Родители "троллят" своих детей 1 сентября, выкладывая в соцсети фотографии с хэштегом #backtoschool (назад в школу). На кадрах на фоне грустных школьников в форме и с ранцами счастливые родители прыгают и веселятся. Им теперь не нужно думать, куда деть ребенка, пока они на работе, чем его развлечь и как покормить. Примечательно, что фото такого плана в большинстве своем выкладывают иностранцы. Многие российские родители их не понимают. "А чему радоваться? Это же родителям придется уроки...
 
В Татарстане учительнице предъявлено обвинение за секс со школьницей2Фото

В Татарстане учительнице предъявлено обвинение за секс со школьницей
 
Праздник "День знаний" прошёл в школах Петербурга15Фото

Праздник "День знаний" прошёл в школах Петербурга

На торжественные линейки собрались учащиеся с 1 по 11 классы
 
На красную дорожку кинофестиваля в Венеции вышли первые звёздные гости25Фото

На красную дорожку кинофестиваля в Венеции вышли первые звёздные гости

Открылся 73 Венецианский кинофестиваль
 

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...
 

Последние новости

Советы первоклассникам дали опытные школьники столицы13Фото

Советы первоклассникам дали опытные школьники столицы

Сегодня 17:36 Мы побывали на праздничной линейке в одной из столичных гимназий и узнали у новоиспечённых одиннадцатиклассников, о чём они хотели бы предупредить маленьких «новобранцев». – Это апокалипсис! Конец света! – заявил парень по имени Денис. – Почему это? – удивилась репортёр Metro. – Разве всё так плохо? – Мы через это прошли, нам виднее! – с горечью вздохнул его друг. А Денис взялся объяснять своё высказывание с очень серьёзным видом: – Потому что контрольные, строгая дисциплина... Школа – это...
 

Самое популярное

Новые правила сдачи экзаменов в ГИБДД вступили в силу с 1 сентября 2016 года5Фото
Андрей и Алиса Аршавины7Фото

Галереи и видео

Ольга 12Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама