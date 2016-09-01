Во вселенной "Звездных войн" появится злой двойник R2-D2

Знаменитый дроид-астромеханик R2-D2 из серии фильмов "Звёздные войны" обзавёлся собственным злым двойником, которого назвали C2-B5. Новый робот появится в спин-оффе космической саги "Изгой-один. Звездные войны: Истории". Фотография дроида, а также информация о его участии во вселенной джедаев и ситхов появились на официальной странице Star wars в Instagram.

Внешним видом C2-B5 похож на своего знаменитого собрата, но при этом он чёрного цвета. В Фильме он выступает на стороне Империи. Какую именно роль он сыграет в фильме и насколько он будет важен для развития сюжетной линии не сообщается.

Напомним, что фильм, повествующий об участниках сопротивления, борющихся с галактической империей, выйдет на экранах в декабре этого года. Мировая премьера ленты назначена на 16 декабря, российская — на 15 декабря. Эта часть киносаги откроет новую трилогию и будет рассказывать историю о том, как повстанцы выкрали чертежи космической станции "Звезда смерти".

Читайте также: В Сеть слили видео со съемочной площадки спин-оффа "Звездных войн"

Читайте также: В Сети появился первый трейлер новых "Звездных войн