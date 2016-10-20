Во Владивостоке поймали тигра, гулявшего по городу. Об этом в четверг сообщает "Интерфакс".

Сотрудники охотнадзора выехали на место, где животное видели в последний раз, и и отловили его.

Оказалось, что страх на жителей города наводил тигрёнок.

Это тигрёнок весом около 120 кг, его примерный возраст - 1-1,5 года, — приводит издание слова директора Дальневосточного филиала Центра "Амурский тигр" Сергея Арамилева.

По его словам, после отлова тигрёнка отвезли в реабилитационный центр – там специалисты оценят состояние хищника и поймут, сможет ли он вернуться в дикую природу.

Как Metro сообщало ранее, накануне жители Владивостока обратились в полицию, сообщив, что видели настоящего тигра на территории города. Подробней об этом читайте ЗДЕСЬ