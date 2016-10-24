Знаменитый лагерь для беженцев во французском Кале начали расселять, сообщает BBC.

Так как все постройки будут снесены, власти начали срочную сортировку более 7 тысяч человек, большинство из которых на автобусах будут отправлены в различные части Франции. Там у них будет возможность подать заявление о предоставлении убежища. В противном случае мигрантов ожидает депортация.

Отмечается, что 1300 несовершеннолетних готова принять Великобритания, куда, собственно и стремились попасть мигранты Кале.

Известно, что на текущий момент первый автобус с беженцами уже отправлен.

Снос построек запланирован на вторник 25 октября.